Policejní hlídka s rozsvícenými majáky uháněla v pátek odpoledne po frekventované ulici 28. října k vážnému zákroku v Porubě, když jim do cesty vjel osobní vůz Volkswagen Passat. Následovala tvrdá srážka přímo uprostřed křižovatky ulic 28. října, Sokola Tůmy a Železárenská.
„Byla to fakt strašná rána, všichni jsme se lekli,“ popsali svědci, kteří náraz slyšeli až desítky metrů daleko. Policisté jeli rychle, ale se zapnutými majáky i sirénou. Přesto řidič civilního auta podle policie nedal přednost služebnímu vozu jedoucímu po hlavní silnici.
Jeli kvůli ozbrojenci
„Při nehodě se lehce zranili oba policisté ve služebním autě i řidič (21) passatu. Všichni tři skončili v nemocnici,“ uvedl mluvčí policie Jan Segsulka s tím, že dechové zkoušky byly u všech negativní.
Podle svědků se v tu dobu do Ostravy-Poruby sjíždělo hned několik policejních vozů. Důvod? Údajné oznámení o člověku se zbraní v okolí obchodního centra. Policie detaily k této události nekomentovala, potvrdila ale, že havarovaná hlídka mířila právě tam.
