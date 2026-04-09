V hořícím autě zemřeli Tamara (†16) a Alex (†22): Řídil nevlastní bratr jedné z obětí

Tamara (†16) a Alex (†22) zemřeli po nárazu do stromů.
Tamara (†16)
Tragická nehoda u Jablonice stála dva mladé životy.
Autor: Štěpánka Grofová - 
9. dubna 2026
15:20

Velikonoční pondělí u Jablonice skončilo smrtí dvou mladých lidí. Auto s pěti pasažéry se po nárazu do stromů roztrhlo a začalo hořet. Tamara a Alex zemřeli na místě, vůz řídil mladík, který je podle dostupných informací nevlastní bratr jedné z obětí.

Skupina pěti mladých lidí se vracela ze zábavy, když mladý řidič (18) nezvládl průjezd zatáčkou. Následky byly fatální. Dva pasažéři zemřeli přímo na místě, další tři lidé utrpěli vážná zranění. V autě jeli dva mladíci vpředu a tři dívky vzadu. Podle informací slovenského webu PLUS JEDEN DEŇ měl být řidič nevlastním bratrem zesnulého Alexe.

Auto se po nárazu roztrhlo

Nehodu pravděpodobně způsobila nepřiměřená rychlost. V levotočivé zatáčce vyjel Volkswagen Passat mimo silnici a narazil do stromů. Síla nárazu byla obrovská. Vozidlo se roztrhlo na dvě části a následně začalo hořet.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně čtyř posádek záchranářů. Hasiči museli jednoho z cestujících vyprostit ze zdemolovaného vozu pomocí speciální techniky. Svědci popsali, že auto se krátce před nehodou řítilo vysokou rychlostí a řidič ignoroval pravidla silničního provozu.

Neměli šanci přežít

Dva mladí lidé utrpěli zranění neslučitelná se životem a zemřeli přímo na místě. Zraněné převezli záchranáři do nemocnic a jejich stav zůstává vážný. Policie potvrdila, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Dechová zkouška i orientační test vyšly negativně.

Neštěstí dvou rodin

Tamara (†16) pocházela přímo z Jablonice. Rodina dívky je zdrcená a odmítla se k neštěstí vyjádřit. Její smrt zasáhla celou obec. Starosta Silvestr Nestarec popsal bolest místních. „Je nám velmi líto, co se stalo, bude nám chybět celé obci. Byla to slušná dívka,“ řekl slovenským médiím.

Také na Alexe (†22) vzpomínají blízcí. „V pondělí ráno nás tragicky opustil náš kamarád, spoluhráč, spolužák a člověk s dobrým srdcem...,“ napsal na sociálních sítích kamarád Lukáš. V příspěvku zároveň vyzval k finanční pomoci rodině na pokrytí nákladů na pohřeb.

Případ řeší vyšetřovatelka

Policie případ kvalifikovala jako přečin usmrcení a ublížení na zdraví. Vyšetřování převzala vyšetřovatelka ze Senice. Přesné okolnosti nehody zůstávají předmětem dalšího zkoumání.

Video  Při nehodě na D2 mezi Malackami a Bratislavou zemřel řidič.  - Polícia SR
Související

Články odjinud

Extrémní proměna Matěje (32): Podle trenéra lhal a podváděl
Extrémní proměna Matěje (32): Podle trenéra lhal a podváděl
Aha!
Kam vás táhnou hvězdy? Ideální město pro vaši dovolenou podle znamení zvěrokruhu
Kam vás táhnou hvězdy? Ideální město pro vaši dovolenou podle znamení zvěrokruhu
Dáma.cz
Limonády a džusy jako největší nepřítel dětských zubů? Každý druhý kaz má na svědomí cukr v nápojích
Limonády a džusy jako největší nepřítel dětských zubů? Každý druhý kaz má na svědomí cukr v nápojích
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida
Moje zdraví
Škoda Group digitalizuje Evropu. Automatické vlaky šetří 15 procent nákladů a zvyšují přesnost
Škoda Group digitalizuje Evropu. Automatické vlaky šetří 15 procent nákladů a zvyšují přesnost
e15
Špačkův gól měl platit, ale chápejte Pardubice, že se zlobí. Nevědí, jak se v tom vyznat
Špačkův gól měl platit, ale chápejte Pardubice, že se zlobí. Nevědí, jak se v tom vyznat
iSport
Babiš verze 2026 a jeho deep state. Kdo pomáhá premiérovi směrovat státní aparát na Východ?
Babiš verze 2026 a jeho deep state. Kdo pomáhá premiérovi směrovat státní aparát na Východ?
Reflex
Večery s Exoty: Zažijte Kanárské ostrovy jako pravou dávku svobody s časopisem Lidé a Země
Večery s Exoty: Zažijte Kanárské ostrovy jako pravou dávku svobody s časopisem Lidé a Země
Lidé a země