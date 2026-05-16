Útok žraloka u oblíbeného pobřeží: Muž zemřel na místě
K nepředstavitelné tragédii došlo u západního pobřeží Austrálie. Na muže zaútočil čtyřmetrový žralok bílý. Záchranáři ho po útoku vytáhli z vody a pokusili se o resuscitaci přímo na břehu, ale jeho život se už zachránit nepodařilo. Letos jde v Austrálii už o druhé smrtelné napadení žralokem. Mezi lidmi se šíří panika z narůstajícího počtu útoků mořských predátorů u pobřeží.
Svým zraněním v sobotu podlehl muž, na kterého zaútočil žralok u západního pobřeží Austrálie. Oznámila to místní policie. Letos jde v Austrálii o druhé smrtelné napadení žralokem, uvedla agentura Reuters. Ministerstvo regionálního rozvoje státu Západní Austrálie agentuře AFP sdělilo, že muže napadl čtyřmetrový žralok bílý.
Osmatřicetiletou oběť, jejíž totožnost nebyla upřesněna, dopoledne místního času pokousal žralok u útesu Horseshoe Reef poblíž ostrova Rottnest, asi 30 kilometrů západně od Perthu. Muž byl převezen na břeh, oživit se ho ale nepodařilo. Zprávu o jeho úmrtí vypracuje soudní lékař, uvedla policie.
Podle AFP jde o první smrtelný útok žraloka v největším australském státě Západní Austrálie od března 2025, kdy byl u odlehlé pláže napaden surfař. Letecké záběry televize ABC zachycují policejní člun, policisty a záchranný vrtulník zasahující na místě neštěstí. Místní úřady lidem doporučily, aby v moři u turisty vyhledávaného ostrova Rottnest dbali zvýšené opatrnosti.
Útok následuje po lednovém úmrtí 12letého chlapce, kterého pokousal žralok v přístavu v Sydney, po sérii jiných útoků žraloků podél východního pobřeží Austrálie.
Většina útoků žraloků v zemi se odehrává podél východního a jihovýchodního pobřeží, kde se v průměru stane kolem 20 takových incidentů ročně, uvádí australský zdravotnický institut. V Austrálii bylo od roku 1791 zaznamenáno téměř 1300 incidentů se žraloky, z nichž více než 260 mělo za následek smrt, uvádí databáze sledující setkání mezi těmito predátory a lidmi.
Australští vědci se domnívají, že přelidněnost moří a rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků, což by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.
Ráda cestuji, moři se víceméně vyhýbám, protože mám respekt k žijícím tvorům. Nelezu tam kam nemám.