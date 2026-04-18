Hororová svatební cesta: Muže napadl na Maledivách žralok
Měla to být dovolená na oslavu lásky, ale radost a romantika se proměnila v děsivý horor, který si nikdo nedokázal představit ani v nejhorší noční můře. Novomanželé ze španělské Valencie zamířili na líbánky na Maledivy. Když se Borja (31) při potápění ponořil do vody, zaútočil na něj žralok a vážně ho zranil.
Novomanželský pár si chtěl zpestřit líbánky dobrodružstvím a vydal se na potápěčský výlet. Podle policie byl muž součástí skupiny, která se ponořila do vody na vyhlášeném místě poblíž zařízení na zpracování ryb Kooddoo, které je známé vysokým výskytem žraloků. To se mu stalo osudným. Po převozu do nemocnice je pacient napojený na přístroje a jeho život visí na vlásku.
Vyhladovělí predátoři
Lékaři potvrdili devastující zranění. Kvůli nevratnému poškození cév a masivní ztrátě krve museli lékaři končetinu amputovat. Místní odborníci a potápěči si šuškají o možné příčině náhlé agresivity žraloků. Podle deníku Scuba verse se v zařízení Kooddoo přibližně týden nevyhazovaly zbytky ryb, na které obvykle žraloci dychtivě čekají. Skupina byla údajně první, která po této pauze vstoupila do vody.
Podle jednoho místního zdroje mohli být žraloci kvůli delší době bez potravy velmi hladoví. Když lidé skočili do vody, samotný pohyb a rozruch v moři mohl aktivovat jejich touhu po krvi.
Rodina viní organizátory výletu
Podle španělského webu Mediterráneo je obětí útoku gynekolog z všeobecné nemocnice v Alicante, který si jen před několika týdny vzal za manželku Annu z vlivné podnikatelské rodiny a společně odjeli na vysněnou svatební cestu na Maledivy.
Po tragédii na ostrovy okamžitě dorazila i rodina jeho manželky, aby jí byla oporou. „Snaží se ho zachránit. Je na JIP a jeho zdravotní stav je velmi vážný,“ sdělil zdroj z rodiny pro deník Mediterráneo. Rodina manželky pro španělská média uvedla, že za tragédii považuje odpovědnost především na straně potápěčské společnosti, která podle nich zcela selhala v zajištění bezpečnosti výletu.
