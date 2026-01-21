Hocha (12) napadl žralok: Zdrcující zpráva rodiny

Malý Nico měl vždy úsměv na tváři.
Malý Nico měl vždy úsměv na tváři.  (Autor: GoFundMe)
Autor: avi - 
21. ledna 2026
11:00

Útok žraloka na malého chlapce má katastrofální následky. Rodina sdílela zdrcující zprávu. Hoch se zřejmě nikdy neprobudí z kómatu.

Nico Antic dováděl v neděli s přáteli v moři na populární pláži s názvem „Žraločí pláž“ v Austrálii. Kamarádi skákali z kamenů do moře. Netušili, že kolem nich krouží krvelačný žralok. Ten pak zaútočil na Nica a strhl se boj o holý život. 

Díky rychlému zásahu zdravotníků a odvaze Nicových přátel, kteří nebojácně vlezli do vody a pomohli ho dostat na břeh, chlapec přežil.

Nicův mozek nefunguje

Během útoku utrpěl vážná zranění obou nohou. Rodina následně sdílela Nicovu zdrcující prognózu. Chlapec je v kómatu a vyhlídky na probuzení nejsou dobré, informoval s odkazem na rodiče deník Mirror.

„Je stále v bezvědomí a nedokáže se probudit. Jeho mozek nefuguje,“ popsala rodinnou bolest chlapcova sestra Sofie. Dodala, že Nico dokázal vždy všem vykouzlit úsměv na tváři a má podporu mnoha přátel a rodiny.

„Navzdory všem snahám došlo k nejhoršímu možnému výsledku,“ svěřil se rodinný přítel Victor Piñeiro, který založil sbírku, aby rodině pomohl překlenout těžké období.

Série útoků

Útok žraloka na bezbranného chlapce byl první z řady čtyř napadení, ke kterým došlo v následujících dnech.

Pláže byly v úterý pro surfaře i plavce uzavřeny na 48 hodin a experti na žraloky tvrdí, že ve znečištěných vodách po bouřích mají žraloci „pré“. 

„Raději běžte do místního bazénu, protože v tuto chvíli pláže nejsou bezpečné,“ varoval Steve Pearce, ředitel organizace, která se stará o bezpečnost na plážích.

Video  Žralok zaútočil na potápěče v kleci. Zaklínil se v mřížích, zlomil si vaz.  - twitter.com/@Wild_XW
Video se připravuje ...

Témata:
nehodakómaÚtok žralokanapadení žralokemAustrálierodinaDaily Mirrorplážžralocimoře
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud