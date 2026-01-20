Drzoun si zařídil parádní hotel: Nastěhoval se do cizích kanceláří, všechno snědl a vypil
Kuriózním způsobem si zařídil parádní ubytování o svátcích bezdomovec (27) v Hradci Králové. „Půjčil“ si klíče od kanceláří v centru, nastěhoval se, snědl a vypil, na co přišel. Vše se provalilo, až když se zaměstnanci vrátili v novém roce do práce.
Mladý muž využil chvíle, kdy vlezl do administrativní budovy v centru Hradce a sebral z věšáku svazek klíčů. Když se prostory vylidnily a zaměstnanci si užívali svátečních dnů, nastěhoval se bezdomovec do opuštěných kanceláří.
Ubytování si opravdu užíval. V kancelářích přespával, popíjel a jedl z cizího, nejspíše i bral drogy. Do nově nalezeného útočiště se pravidelně vracel, s úklidem si hlavu nijak nelámal. Zaměstnance po návratu do kanceláří čekal šok.
„Objevili množství nedopalků, prázdné láhve od alkoholu, obaly od jídla, injekční stříkačku, a dokonce připravenou deku s polštářem na gauči,“ popsala policejní mluvčí Martina Jandová. Dveře přitom byly zamčené a ze zaměstnanců o svátcích uvnitř nikdo nebyl.
Záhada se vysvětlila o dva dny později. To načapali vetřelce přímo v jedné z kanceláří. Ukázalo se, že kromě nepořádku, snězeného jídla a vypitého alkoholu ukradl muž v novém útočišti monitor. Ten v zápětí zapomněl v autobusu. Přístroj se tak vrátil zpět majiteli.
Policisté už nezvaného hosta obvinili z krádeže. Přitěžuje mu, že už má na triku podmínku za jinou krádež a poškození cizí věci. V base může strávit až dva roky.
