Nelidský křik a pak horor: Babičce v dovolenkovém ráji žralok ukousl paži!
Poklidné koupání v moři v Karibiku se zvrtlo v horor, když lidé na pláži slyšeli nelidský křik. Dva odvážlivci vytáhli starší paní na břeh a po chvíli bylo všem jasné, co se stalo. Na babičku zaútočil žralok!
Arlene Lillisová (†56) si užívala poklidnou dovolenou a rozhodla se, že si půjde zaplavat do průzračného moře u amerických Panenských ostrovů. Během plavání se kochala pohledem na neposkvrněnou přírodu a ani ve snu by ji nenapadlo, že zažívá poslední okamžiky života.
Z paže stříkala krev
Turisté, kteří se slunili na pláži, z ničeho nic uslyšeli nelidský křik. Nejprve si mysleli, že má starší paní problémy s plaváním, po chvíli se jim naskytl obrázek, na který nezapomenou do konce života. Z paže babičky crčela krev.
Dva odvážní plavci ji přitáhli na břeh a zároveň vyzvali přítomné, aby zavolali záchranku. Arlene nebyla schopná slova a paži měla od loktu dolů utrženou.
Ryan Connot, dodal, že Arlene jim stihla sdělit své jméno a poté řekla, že umře. Byla převezena do místní nemocnice, kde podle potvrzení místního místopředsedy vlády Tregenzy Roacha podlehla zraněním po velké ztrátě krve, uvádí deník Daily Star.
Andrew Gamble, soused Arlene, ji popsal jako hrdou matku a laskavou osobu. Uvedl, že Arlene byla aktivní, milovala turistiku, vodu, šnorchlování a zvířata.
Útoky žraloků jsou ojedinělé
Úřady zatím nedokázaly určit druh žraloka, který útok způsobil. Podle nich jsou sice žraloci v oblasti běžní, ale útoky na lidi na amerických Panenských ostrovech jsou vzácné.
Čtvrteční útok byl teprve druhým podobným incidentem za poslední desetiletí. Plánuje se zvýšit počet varovných cedulí a informací pro turisty o pravidlech bezpečnosti při setkání se zvířaty.
Vyšetřování útoku stále pokračuje a úřady zatím nedokážou vysvětlit, proč se žralok přiblížil tak blízko k pobřeží.
