Tomáška (†11) po výcviku zabil »mozkožrout«? Koupaliště v problémech!
Tragické úmrtí malého Tomáška, který po plaveckém výcviku ve Štúrovu podlehl nákaze nebezpečnou amébou, nebere konce. Plavecký areál Vadaš hlásí prudký finanční propad a z milionových zisků se během krátké doby propadl do statisícové ztráty. Mnozí to spojují s dopady šokující kauzy a ztrátou důvěry veřejnosti. Přestože hygienici opakovaně testovali vodu, smrtící amébu Naegleria fowleri se zatím nepodařilo potvrdit. Případ dál zůstává nevyřešený.
Po tragické smrti 11letého Tomáška, který se měl nakazit nebezpečnou amébou během plaveckého výcviku ve Štúrovu, se případ dál vyvíjí a noční můra nemá konce. Koupaliště Vadaš zveřejnilo hospodářské výsledky, které ukazují výrazný propad a dostává se tak do vážné ekonomické krize. Z někdejšího zisku přesahujícího milion eur se podnik během krátké doby propadl do ztráty více než půl milionu, informuje deník Plus jeden deň. Situaci mnozí dávají do souvislosti s následky celé kauzy kolem tragické smrti Tomáška, což poškodilo reputaci koupaliště.
Nebezpečná améba
Malý Tomášek se plaveckého kurzu účastnil právě v areálu Vadaš. Krátce po návratu domů se u něj objevily vážné zdravotní potíže, které se rychle zhoršovaly. Lékaři mu diagnostikovali infekci amébou Naegleria fowleri, která napadá mozek. I přes urputnou snahu lékařů chlapec po několika dnech v nemocnici v Bratislavě zemřel. Hygienici po incidentu areál uzavřeli a začali s rozsáhlými kontrolami vody.
Přes veškeré testy ale zdroj nákazy zůstává záhadou. Hygienici uvedli, že ve zkoumaných vzorcích se smrtící amébu Naegleria fowleri nepodařilo laboratorně potvrdit. Jak v minulosti uvedla televize JOJ, zároveň však v jiných částech koupaliště vyšetřovatelé objevili hned několik druhů améb.
