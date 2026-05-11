Holčička (†4) zemřela po střetu s vlakem: Přes přejezd jela na odrážedle

Video se připravuje ...
Autor: Kamil Morávek - 
11. května 2026
15:01

Příšerná tragédie otřásla v neděli obcí Sipplingen u Bodamského jezera v Německu. Teprve čtyřletá holčička tam zemřela po srážce s vlakem na železničním přejezdu. Na koleje měla pod závorami vjet na odrážedle.

Ke smrtelné nehodě došlo krátce po půl osmé večer. Podle policejního mluvčího Olivera Weisfloga dívenka podjela na odrážedle závory železničního přejezdu a vjela přímo na koleje. Strojvedoucí se sice ještě snažil soupravu zastavit nouzovou brzdou, bohužel to však nestihl včas.

Holčičku ve velmi vážném stavu záchranáři letecky transportovali do nemocnice. „Tam bohužel svým zraněním během noci podlehla,“ informoval Weisflog německý deník Bild. Není jisté, jestli u nehody byli i rodiče dívky. Policie okolnosti případu vyšetřuje, zatím nikoho ze smrti dítěte neobvinila.

Video  Kluci ve Zlíně přelézali přes jedoucí vlak.  - Facebook.com/FascinatingCrocodile9612
Video se připravuje ...

Témata:
nehodasmrtsmrt dítěteželezniční neštěstíNěmeckoželezniční přejezdBodamské jezerosmrtelná nehodaSipplingen
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

otto ford 360 ( 11. května 2026 15:26 )

a opravdu i mě se zastavila krev v žilách 😨 když "neznámý" jiný tatínek se dvěma ratolestmi právě na odrážedlech KŘIČEL na ostatní ZASTAVTE ho, když mu ujel !

Zastavil respektive chytl jsem ho 2. metry od frekventované křižovatky do které by vjel a kterou prosvištěl jako MAG*R afektovaný řidič Busu MHD - který nikam dle jízdního řádu Nespěchal ! 🙁

podnes se s tímto tátou zdravíme, a vždy když mě vidí - mě zve na Pivo a i proto jsem se odrážedla bez brzd okamžitě zbavilI, a máme to které jimi vybaveno Je !

alespoň tolik z pocitu Bezpečnosti dítěte...ale lepší i jedna než vůbec žádná. 😕 a nebo máte auto za půl Mega a více a dětskou autosedačku z TESCA pod názvem Nania nebo tak nějak ? 😨 👎

v tom případě Co jste to za rodiče ! 👎

otto ford 360 ( 11. května 2026 15:12 )

Obrovská Tragédie, ale jako rodič musím podotknout že by se EU vážně měla začít věnovat problematice nejen ale hlavně Dětských odrážedel které nejsou vybaveny brzdou (alespoň jednou) a nedají se zastavit !

Jejich VÝROBU a distribuci bych striktně zakázal !!! 👎 👎 😕

Už z mého dětství, když jsme si stavěli tzv. "kárky " v kočárkovnách ze starých kočárků a jejich kol jsme jako děti mysleli na brzdy ! 👍

Všechny tyhle NEBEZPEČNÉ (plastové šroty z Činy) - bez pardonu ZAKÁZAT ! 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Dáda v zajetí samoty: Slováček balí kufry!
Dáda v zajetí samoty: Slováček balí kufry!
Aha!
Když srdce změní tvar v „past na chobotnice“. Syndrom zlomeného srdce není mýtus, ale nebezpečný stav
Když srdce změní tvar v „past na chobotnice“. Syndrom zlomeného srdce není mýtus, ale nebezpečný stav
Dáma.cz
Nejlepší recepty z chřestu: Krémové risotto, quiche i luxusní polévka
Nejlepší recepty z chřestu: Krémové risotto, quiche i luxusní polévka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Moje zdraví
Babiš pověřil Landovského závazky vůči NATO. Česko má obhájit vyšší výdaje na obranu
Babiš pověřil Landovského závazky vůči NATO. Česko má obhájit vyšší výdaje na obranu
e15
První slova Tribuny Sever: Světlice do kotle Sparty? Emoce… Mysleli jsme, že je konec
První slova Tribuny Sever: Světlice do kotle Sparty? Emoce… Mysleli jsme, že je konec
iSport
Putinova přehlídka: Vojáci z KLDR a veteráni, kteří mládnou. Jako důkaz stabilního Ruska to není nic moc
Putinova přehlídka: Vojáci z KLDR a veteráni, kteří mládnou. Jako důkaz stabilního Ruska to není nic moc
Reflex
Svědectví, která nezmizí: To nejlepší z Czech Press Phota najdete v netradičních prostorách i v nové knize
Svědectví, která nezmizí: To nejlepší z Czech Press Phota najdete v netradičních prostorách i v nové knize
Lidé a země