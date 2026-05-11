Holčička (†4) zemřela po střetu s vlakem: Přes přejezd jela na odrážedle
Příšerná tragédie otřásla v neděli obcí Sipplingen u Bodamského jezera v Německu. Teprve čtyřletá holčička tam zemřela po srážce s vlakem na železničním přejezdu. Na koleje měla pod závorami vjet na odrážedle.
Ke smrtelné nehodě došlo krátce po půl osmé večer. Podle policejního mluvčího Olivera Weisfloga dívenka podjela na odrážedle závory železničního přejezdu a vjela přímo na koleje. Strojvedoucí se sice ještě snažil soupravu zastavit nouzovou brzdou, bohužel to však nestihl včas.
Holčičku ve velmi vážném stavu záchranáři letecky transportovali do nemocnice. „Tam bohužel svým zraněním během noci podlehla,“ informoval Weisflog německý deník Bild. Není jisté, jestli u nehody byli i rodiče dívky. Policie okolnosti případu vyšetřuje, zatím nikoho ze smrti dítěte neobvinila.
a opravdu i mě se zastavila krev v žilách 😨 když "neznámý" jiný tatínek se dvěma ratolestmi právě na odrážedlech KŘIČEL na ostatní ZASTAVTE ho, když mu ujel !
Zastavil respektive chytl jsem ho 2. metry od frekventované křižovatky do které by vjel a kterou prosvištěl jako MAG*R afektovaný řidič Busu MHD - který nikam dle jízdního řádu Nespěchal ! 🙁
podnes se s tímto tátou zdravíme, a vždy když mě vidí - mě zve na Pivo a i proto jsem se odrážedla bez brzd okamžitě zbavilI, a máme to které jimi vybaveno Je !
alespoň tolik z pocitu Bezpečnosti dítěte...ale lepší i jedna než vůbec žádná. 😕 a nebo máte auto za půl Mega a více a dětskou autosedačku z TESCA pod názvem Nania nebo tak nějak ? 😨 👎
v tom případě Co jste to za rodiče ! 👎