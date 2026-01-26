Nico (†12) skákal do moře z útesu: Zabil ho žralok
Nico Antic (†12) zemřel po žraločím útoku v sydneyském přístavu, kde si s kamarády užíval skákání z útesů. Predátor ho napadl mimo chráněnou zónu a zranění byla natolik vážná, že lékaři jeho život nezachránili.
K tragické události došlo 18. ledna odpoledne u Jump Rock poblíž pláže Shark Beach. Nico byl s kamarády na oblíbeném místě pro skákání z útesů. Po jednom ze skoků se ocitl ve vodě mimo oblast chráněnou protivýskytovými sítěmi. Právě tam na něj zaútočil žralok bělavý.
Zvíře se zakouslo do obou chlapcových nohou. Došlo tak k rozsáhlému poranění tkání i cév a k masivní ztrátě krve. Jeden kamarádů okamžitě skočil do vody a pomohl Nica dostat ke skalám, kde už zasahovali záchranáři.
Na místě použili škrtidla a zraněný hoch byl lodí převezen k přístavišti. Odtud ho sanitka transportovala do Sydney, kde lékaři zahájili intenzivní boj o jeho život. Podstoupil několik urgentních zákroků a byl uveden do umělého spánku. Přes veškerou péči zůstal jeho stav kritický. Po několika dnech lékaři konstatovali nevratné poškození mozku a zdrcená rodina se následně rozhodla ukončit podporu životních funkcí.
Nico byl členem dětského programu plážové záchranné služby (surf lifesaving), což je v Austrálii systém dobrovolných záchranářů zaměřený na bezpečnost u moře a výcvik dětí v pohybu v oceánu. Klub North Bondi Surf Life Saving Club se s chlapcem rozloučil vyjádřením na sociálních sítích: „Byl to kluk s velkým úsměvem, skvělým přístupem a opravdovým lvím srdcem. Miloval oceán i sport a právě takového si ho budeme navždy pamatovat.“
Po útoku úřady uzavřely desítky pláží v okolí Sydney. Odborníci v médiích zároveň upozornili na extrémní počasí v předchozích dnech. Silné deště přinesly do přístavu velké množství zakalené sladké vody, což zvyšuje riziko výskytu žraloků blíže k pobřeží a snižuje viditelnost.
