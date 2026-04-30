Cizinec si pro dávky z Ukrajiny přijížděl v mercedesu. „Policisté proti němu nashromáždili dostatek důkazů a tak tentokrát místo dávek dostal usnesení o zahájení trestního řízení. Vzápětí byl umístěn do vazby,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.
Policisté navíc cizinci zadrželi tři mobilní telefony a finanční hotovost v různých měnách ve výši 20 tisíc korun. Podle policie mu nyní hrozí až osm let vězení.
Podobně dávky zneužívala i další cizinka. „Aniž by bydlela na našem území, čerpala od úřadu práce dávky ve výši 458 tisíc korun. V tomto případě je ale stíhání zastaveno. Jakmile se o situaci ženy dozvěděl její syn, obratem úřadu práce poslal celou neprávem čerpanou částku a navíc přispěl i do fondu na pomoc obětem trestné činnosti,“ vysvětlil Šváb.
Policisté upozorňují, že nezákonně čerpaným dávkám se intenzivně věnují. „Za posledního půl roku evidujeme 33 případů podvodů či padělání a pozměnění veřejné listiny. Škoda je dosud vyčíslena na více než tři miliony korun,“ dodal mluvčí policie.
