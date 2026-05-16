Ozbrojený muž v centru Chomutova! Na místě zasahovala policie
Dramatické chvíle zažili obyvatelé Chomutova, kde se ve středu města objevil muž s dlouhou zbraní. Před dvacátou hodinou policie podezřelého muže zadržela.
K zásahu policie došlo v sobotu v podvečer. Policie přijala oznámení o muži s dlouhou zbraní, který se pohyboval přímo ve středu města Chomutov. Podezřelý následně zamířil do jednoho z domů v ulici Riegrova, kde okamžitě začala rozsáhlá policejní akce, informovala policie na síti X.
Po několika hodinách se policistům podařilo podezřelého muže zadržet. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí, potvrdila policie. „V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté,“ uvedla Hyšplerová. S policisty spolupracovali hasiči.
