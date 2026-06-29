Muž se šel zchladit do zatopeného lomu Dolní Rožínka: Ve vodě zemřel!
Přírodních koupališťe a lomy v Česku praskají díky vedrům ve švech. Na Žďársku u zatopeného lomu v obci Dolní Rožínka zasahovali policisté, psovod, vrtulník i potápěči při pátrání po pohřešovaném muži. Policisté později našli pod hladinou jeho tělo. Případem se dále zabývají kriminalisté.
Tropická vedra, která v posledních dnech sužují Česko, vylákala k přírodním koupalištím a lomům tisíce lidí. Snaha uniknout úmornému horku ale v sobotu večer na Žďársku zaměstnala policii, psovody, vrtulník i potápěče.
Rozsáhlé pátrání
U zatopeného lomu v obci Dolní Rožínka se odehrála dramatická událost. Muž, který byl u vody se svým kamarádem, se obrátil na policii s tím, že se jeho kamarád ztratil a na břehu po něm zůstaly jen osobní věci.
Na místo vyrazily policejní hlídky včetně psovoda a oblast se začala systematicky pročesávat. Protože se pátrání odehrávalo u vody, dramatická situace nabírala na obrátkách. Ještě v noci policie nasadila vrtulník a přivolala potápěče. Ty neúnavně pátrali v temné hladině lomu. Nad ránem přišla tragická zpráva. „Dnes ráno kolem čtvrté hodiny přišla bohužel smutná zpráva. V rámci pátrací akce bylo pod vodní hladinou zatopeného lomu nalezeno tělo pohřešovaného pětatřicetiletého muže,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Případ převzali kriminalisté a nařídili pitvu k objasnění přesné příčiny úmrtí.
Policie v této souvislosti varuje, že v tropických vedrech lidé často podceňují rizika spojená s koupáním. Vyzývá k opatrnosti, vyhýbání se alkoholu a upozorňuje i na nebezpečné skoky do studené vody. Ty mohou organismus dostat do šoku.
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