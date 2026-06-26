Policisté pátrali po nebezpečné ženě: Našli ji v Benešově
Policisté vypátrali pohřešovanou Ludmilu J. Ta po hádce odešla z domu v Praze, kdy ji policisté vypátrali, poté ale opět utekla, tentokát z nemocnice. Strážci zákona ženu podruhé našli v pátek na nádraží v Benešově.
Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Pátrali po ní už podruhé. Policie již dříve varovala, že by se ji lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla policie na facebooku. Nůž měla podle u sebe i nyní!
Mluvčí pražské policie Jan Rybanský v pátek odpoledne uvedl, že se ženu znovu podařilo vypátrat. „Byla nalezena v odpoledních hodinách na nádraží v Benešově. Děkujeme všem, kteří pátrací relaci věnovali pozornost,“ sdělil.
Jestli vypila fridex, tak daleko neuteče.