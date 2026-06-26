Policisté pátrali po nebezpečné ženě: Našli ji v Benešově

Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Aktualizováno -
26. června 2026
16:36
Autor: Kamil Morávek, ČTK, Dagmar Čechová - 
25. června 2026
17:03

Policisté vypátrali pohřešovanou Ludmilu J. Ta po hádce odešla z domu v Praze, kdy ji policisté vypátrali, poté ale opět utekla, tentokát z nemocnice. Strážci zákona ženu podruhé našli v pátek na nádraží v Benešově.

Ludmila podle policie nebere předepsané léky. Navíc je prý pravidelnou uživatelkou alkoholu a omamných psychotropních látek. Pátrali po ní už podruhé. Policie již dříve varovala, že by se ji lidé neměli sami pokoušet zadržet. „V minulosti vyhrožovala sebevraždou a fyzickým napadením, kdy měla mít chuť někoho pobodat nožem,“ uvedla policie na facebooku. Nůž měla podle u sebe i nyní!

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský v pátek odpoledne uvedl, že se ženu znovu podařilo vypátrat. „Byla nalezena v odpoledních hodinách na nádraží v Benešově. Děkujeme všem, kteří pátrací relaci věnovali pozornost,“ sdělil.

Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi
Policie pátrala po Ludmile J., která trpí těžkými úzkostmi

Témata:
pátránípoliciealkoholBenešovPraha
Kamil Morávek
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jajas ( 26. června 2026 14:15 )

Jestli vypila fridex, tak daleko neuteče.

Anika ( 26. června 2026 08:45 )

Bojím se, že po zaléčení a propuštění se holka ještě předvede. 😕

Anika ( 26. června 2026 08:42 )

👍

Radek Lain ( 25. června 2026 21:44 )

Myslím, že s tou černou páskou přes xicht byla dobře rozpoznatelná na ulici!

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