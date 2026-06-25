„Podle všeho se dostala ven přes vzrostlé větve u výběhu. První odhad byl, že je v jiné části zoo. Zaměstanci utvořili rojnici a prošli vytipovanou oblast, leč bez úspěchu,“ uvedl mluvčí zoo Jan Brdřich. Echo dostali i strážnici a policie.
Našla se na zahradě v Kníničkách
Zabrala až výzva na sociálních sítích. Jeden z oznamovatelů spatřil neobvyklého návštěvníka na své zahradě v nedaleké čtvrti Kníničky. „Telefonátů bylo víc. Jeden volající z Medlánek mimochodem tvrdil, že sice neviděl pandu, ale zato zvíře, které nedokáže identifikovat,“ dodal mluvčí.
Zhruba pět kilogramů vážící tulačka se po dopadení ve čtvrtek před poledne vrátila domů do výběhu, kde už na ni čekal starší samec. „Domácí vězení ji nečeká, ale dáme si na ni větší pozor,“ uzavřel mluvčí.
Zvýší o víkendu návštěvnost?
Výlet pandy vyvolal na sociálních sítích řadu reakcí. „Jestli ona se neinspirovala lemurem z naší ostravské zoo," vzkázala Lucie ze severní Moravy. „Když ji najdu, dostanu za odměnu mládě pandy?," ptal se Honza. Samička, která přicestovala na jih Moravy z Francie, má každopádně o nadcházejícím víkendu o pozornost návštěvníků postaráno.
VIDEO: Záchrana jelena v Boskovicích
Policisté z Boskovic zachránili jelena, který se zamotal do sítě (březen 2026). Policie ČR
Policisté z Boskovic zachránili jelena, který se zamotal do sítě (březen 2026). Policie ČR