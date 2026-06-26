Chlapec (†3) zemřel v rozpáleném autě: Uvěznila ho dětská pojistka!

Matka nechala dítě v autě a odešla nakupovat.
Matka nechala dítě v autě a odešla nakupovat.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
26. června 2026
11:38

Šílená vedra už mají ve Francii na svědomí několik desítek obětí. Malý chlapec (†3) zemřel v rozpáleném automobilu, které se mu stalo smrtící pastí. Podle úřadů se dítě po zavření dveří a aktivaci dětské pojistky nedokázalo dostat ven. V autě zůstalo bez dozoru přibližně 45 minut. Rodiče ho po nalezení okamžitě resuscitovali a v oživování pokračovali i záchranáři. Tragická situace však skončila tím nejhorším možným způsobem. 

Extrémní vedra, která v posledních dnech sužují Evropu, si už vyžádala stovky životů. Teploty místy překračují 40 °C. Ve Francii padají teplotní rekordy, které dosahují historicky mimořádných hodnot. Drastické počasí lidem komplikuje každodenní život a vede i k tragickým případům. Aktuálně Paříží otřásá smrt chlapce (†3), pro kterého se stalo smrtící pastí rozpálené auto.

Zrádná dětská pojistka

Hoch se po zavření dveří ocitl uvnitř vozu bez možnosti úniku, protože se aktivovala dětská pojistka, informuje deník Le Monde. V rozpáleném automobilu zůstal bez dozoru minimálně pětačtyřicet minut. Když ho rodiče našli, už nereagoval. Podle francouzských úřadů za vším stála nešťastná náhoda. Dítě do auta vlezlo samo bez vědomí rodičů, kteří mysleli, že spí.

Rodiče se snažili chlapce oživit a zahájili resuscitaci ještě před příjezdem záchranářů. Ti po příjezdu pokračovali v záchranných pokusech. Veškerá snaha však byla marná a lékaři následně museli konstatovat smrt. Matka chlapce po tragédii utrpěla šok a musela být převezena do nemocnice k ošetření.

Smrtící past

Případ malého chlapce je až mrazivě podobný jiné tragédii z jihu Francie, kde v rozpáleném voze zemřely dvě děti (†2, †4) za podobných okolností. Ty se během horkého dne nepozorovaně dostaly do rodinného auta, které bylo zaparkované u domu, informuje deník The Guardian. Po zavření dveří se aktivoval bezpečnostní systém a pro děti se auto stalo smrtící pastí bez možnosti úniku. 

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Matka nechala holčičku v rozpáleném autě. (Orlická ulice, 18. července 2022)
Zdroj: Policie České republiky

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Andrea Vídeňská
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