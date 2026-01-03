„Máte pěknou výzdobu!,“ psalo se na lístku a vzkaz byl doplněn o obrázek stromečku, srdíčko a smajlíka. „Nemyslím si, že vánoční výzdobou nějak excelujeme, ale velice nás vzkaz potěšil,“ přiznal majitel domu Pavel Golomb.

Neznámý obdivovatel se na lísteček nepodepsal, ale podle rodiny nejspíše půjde o někoho místního. Ke vzkazu se nicméně zatím nikdo „nehlásí“.

„Čekali jsme, zda se neozvou i další lidé z Kozmic, že měli také podobný vzkaz, ale nic,“ dodal majitel domu. Rodina Golombových se může cítit jako vítěz kozmické souteže o nejhezčí vánoční výzdobu, byť o ní rozhodl anonymní porotce...

Dítě nebo dospělý?

Zda vzkaz psalo dítě nebo dospělý není jasné. Zatímco malůvky působí spíše dětsky, písmo už vypadá „vybroušeně“. „Mně je 40 let a rozhodně bych to nenakreslila líp,“ přiklání se k verzi o dospělém nadšenci jedna z místních, Zuzana W.

Vánoční výzdoba Pavla Golomba vítězí u neznámého porotce na plné čáře.
