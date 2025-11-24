Charitativní stromeček má za cíl splnit přání dětí. „Na větvích stromečku jsou rozvěšené zlaté hvězdičky s přáními z Klubu svobodných matek, která mohou příchozí na místě okamžitě splnit. Stačí k tomu mobil a děti dostanou vysněné dárečky na Štědrý den od Ježíška včas,“ říká majitel Maik Stuchlík (46).
Dojemná i dětská
Zářící smrček, který u domu stojí, pomáhá dětem v nouzi už třetím rokem. „Mě inspiruje moje maminka. Je ošetřovatelka seniorů v nemocnici Šumperk. Malým i velkým se pokoušíme udělat život a Vánoce radostnějšími,“ uvedl majitel Maik Stuchlík.
Vrbno pod Pradědem už rozzářil Vánoční dům.
Mezi několika tisícovkami dojemných a někdy také vesele rozverných přáníček jsou i tato: „Přála bych si, aby byl na světě mír.“, „Aby byli všichni lidé zdraví.“, „Aby nebyl nikdo smutný.“, „Aby byl tatínek na maminku hodný.“ nebo i humorná: „Ženicha.“
Dětem splnily přání Liliana (14) spolu s kamarádkou Beátou (10) a i její mámou Marikou (40) ze Slezských Rudoltic. Klikly na kód s hračkou pro opuštěného kluka. „Já sama jsem byla po rozvodu ve finanční nouzi, tak dobře vím, jak se taková opuštěná maminka cítí,“ řekla paní Marika.
Režie je minimální
Led diod na vánočním domečku je na padesát tisíc. „Spotřeba je 650 wattů, to je asi 6 korun za hodinu navíc proti běžnému odběru. Při 6 hodinách svícení denně jde o 36 korun, tak opravdu nejde o závratné částky za tu nádheru,“ řekl Stuchlík.
Vánoční dům svítí každý den, od 16.30 do 21 hodin pondělí až čtvrtek. V pátek a přes víkend pak od 16 do 22 hodin. Vypuštění dvou stovek balonků s přáními vyneslo akci z Vrbna již pátý zápis do České knihy rekordů.