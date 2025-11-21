Hlavní vánoční strom stojí už tradičně na náměstí Svobody. Opět pochází ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně. Do Brna ho přivezlo koňské spřežení z Bílovic nad Svitavou v sobotu 15. listopadu. Jeho rozzáření sledovaly davy lidí.
Nejdelší tradice
Jedli najdou návštěvníci i na Zelném trhu. „Pochází ze Silůvek u Brna. Dvanáct metrů vysokou jedli ojíněnou jsme dostali darem od rodiny Rostislava Beránka,“ upřesnil starosta Brno-střed Vojtěch Mencl.
Vánoční strom v Brně má nejdelší tradici ve střední Evropě. Na náměstí Svobody ho staví už od roku 1924, tedy dlouhých 101 let. Zvyk založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který se inspiroval tradicí v Dánsku.
Vánoční trhy, které začaly v Brně už 14. listopadu a potrvají do 31. prosince, mají letos hodně novinek. Těmi největšími jsou: Vánoční strom na náměstí Svobody rozsvítil poprvé zatoulaný krokodýl Bruno a zájemci letos mohou obdivovat Brno z výšky díky horkovzdušnému balónu, který bude létat z piazzetty před Janáčkovým divadlem.
V pátek 22. listopadu se v Brně na náměstí Svobody rozsvítil vánoční strom. Hynek Zdeněk