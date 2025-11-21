Hlavní vánoční strom stojí už tradičně na náměstí Svobody. Opět pochází ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně. Do Brna ho přivezlo koňské spřežení z Bílovic nad Svitavou v sobotu 15. listopadu. Jeho rozzáření sledovaly davy lidí.

Vánoční trhy v Brně začaly v předstihu: Jedle z Bílovic už dorazila do centra

Brno se jako první město v Česku ponořilo v pátek do vánoční atmosféry. Slavnostní zahájení si na Zelném trhu a náměstí Svobody nenechaly ujít tisíce nedočkavců.

Nejdelší tradice

Jedli najdou návštěvníci i na Zelném trhu. „Pochází ze Silůvek u Brna. Dvanáct metrů vysokou jedli ojíněnou jsme dostali darem od rodiny Rostislava Beránka,“ upřesnil starosta Brno-střed Vojtěch Mencl.

Vánoční strom v Brně má nejdelší tradici ve střední Evropě. Na náměstí Svobody ho staví už od roku 1924, tedy dlouhých 101 let. Zvyk založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který se inspiroval tradicí v Dánsku.

Roman vyřezal ze dřeva obrovský pohyblivý betlém: Pracuje na něm už 18 let!

Roman Lízal vyrobil obrovský pohyblivý betlém, je v kulturním sále v Otmarově u Brna.

Vánoční trhy, které začaly v Brně už 14. listopadu a potrvají do 31. prosince, mají letos hodně novinek. Těmi největšími jsou: Vánoční strom na náměstí Svobody rozsvítil poprvé zatoulaný krokodýl Bruno a zájemci letos mohou obdivovat Brno z výšky díky horkovzdušnému balónu, který bude létat z piazzetty před Janáčkovým divadlem.

VIDEO: Takto vypadal vánoční strom na náměstí Svobody v Brně vloni.

Video
Video se připravuje ...

V pátek 22. listopadu se v Brně na náměstí Svobody rozsvítil vánoční strom. Hynek Zdeněk

Fotogalerie
5 fotografií
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody.
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody.
Autor: ČTK / Uhlíř Patrik