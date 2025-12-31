Samuel ubodal Máriu a Alenku ve škole: Konečně posun!
Letos v lednu na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi zavraždil nožem mladý student Samuel zástupkyni ředitelky Máriu a studentku Alenu. Po téměř jedenácti měsících vyšetřování policie podala návrh na obžalobu. O dalším postupu rozhodne prokuratura.
Vyšetřování brutálního útoku na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi se dostalo do zásadní fáze. Policie 30. prosince 2025 podala návrh na obžalobu v trestní věci související s lednovým masakrem, který otřásl celým Slovenskem.
K útoku došlo 16. ledna 2025 během vyučování. Tehdy osmnáctiletý Samuel napadl v budově školy nožem zaměstnance i spolužáky. Na místě zemřela zástupkyně ředitelky Mária (†51) a studentka Alena (†18), další osoba utrpěla zranění. „Událost byla vzhledem k jejím příčinám a okolnostem kvalifikovaná ve smyslu Trestního zákona jako úkladná vražda a vzhledem k následkům byla veřejností vnímána jako jedna z nejzávažnějších školních tragédií na Slovensku,“ uvedla v prohlášení slovenská policie na sociálních sítích.
Vyšetřovatelé se případem intenzivně zabývali. Sbírali důkazy, vyslýchali svědky a postupně skládali dohromady, co se ve škole stalo. Po téměř jedenácti měsících práci uzavřeli a celý spis předali prokurátorovi Krajské prokuratury v Prešově. Ten teď rozhodne, zda případ pošle k soudu.
Obviněný Samuel (19) už dříve v rámci vyšetřování absolvoval rekonstrukci činu přímo na místě. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na 20 až 25 let, v mimořádném případě i doživotí.
Obnovit trest smrti ‼️‼️‼️ Soud, by mu měl dát doživotí.