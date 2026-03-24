Policie zadržela Španěla podezřelého z vraždy Čecha: Pomáhal s objasněním jiné vraždy

Ilustrační foto: Murcia  (Autor: Ivan D. Hladík)
Autor: ČTK - 
24. března 2026
16:33

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března. Policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje, to sdělila na dotaz ČTK. Podle policie se podezřelý chystal opustit zemi.

Zavražděný Čech byl jedním z podezřelých v případu vraždy britského občana na jihu Španělska na konci roku 2024. Podle médií Čech spolupracoval na objasnění vraždy a díky tomu byl vyšetřován na svobodě. Policie ho letos 1. března nalezla na pláži ve městě Torrevieja s vážným poraněním hlavy. Muž krátce poté v nemocnici zemřel.

Podezřelého čtyřicetiletého muže z města Torre-Pacheco policie zadržela na mezinárodní letišti ve městě Murcia. „Muž, který byl v minulosti trestán, byl zadržen v okamžiku, kdy se zřejmě chystal opustit Španělsko s připravenými doklady a kufry,“ uvedla policie. Zadržený byl v roce 2024 potrestán za ublížení na zdraví a neoprávněné držení zbraně.

Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita. Místní média tvrdí, že zavražděný Čech byl bývalý voják a sloužil ve francouzské cizinecké legii.

Osoby v pátrání

Články odjinud

Vážný stav Petra Spáleného: Nemocniční postel doma v pokoji
Vážný stav Petra Spáleného: Nemocniční postel doma v pokoji
Aha!
Jitka (41): Pět let bez sexu vyřešil milenec. Teď mi ale řekl věc, kterou nemůžu ustát
Jitka (41): Pět let bez sexu vyřešil milenec. Teď mi ale řekl věc, kterou nemůžu ustát
Dáma.cz
Igráček slaví 50 let: Od zedníka k archeologovi. Legendární figurka nestárne
Igráček slaví 50 let: Od zedníka k archeologovi. Legendární figurka nestárne
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Allwyn vstupuje na trh v Athénách. Z Komárkovy loterijní skupiny je světová dvojka
Allwyn vstupuje na trh v Athénách. Z Komárkovy loterijní skupiny je světová dvojka
e15
Karviné hrozí i vyloučení z ligy! Wolfovi, Šigutovi a sudím vyřazení z FAČR a těžké pokuty
Karviné hrozí i vyloučení z ligy! Wolfovi, Šigutovi a sudím vyřazení z FAČR a těžké pokuty
iSport
Maďarský ministr potvrdil, že s Lavrovem konzultoval slovenské volby: „Co je na tom zvláštního?&#039;
Maďarský ministr potvrdil, že s Lavrovem konzultoval slovenské volby: „Co je na tom zvláštního?'
Reflex
Putování zemí klášterů, loďařů i rybářů aneb Malebnou přírodou bývalého knížectví Zeta
Putování zemí klášterů, loďařů i rybářů aneb Malebnou přírodou bývalého knížectví Zeta
Lidé a země