Po pádu z jedoucího auta zemřela mladá žena: Někdo ji vyhodil?

Ilustrační foto.
Muž tlačil rozbitou dodávku po dálnici D1  (Autor: Aktu.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. září 2026
15:36

Mladá žena zemřela po pádu z jedoucího auta na Vyškovsku. Vůz se měl řítit rychlostí kolem 80 kilometrů v hodině. Policisté už zadrželi řidiče, který měl mít zákaz řízení. Nyní zjišťují, zda žena z auta vyskočila sama, nebo jí někdo pomohl.

Otřesný případ vyšetřují kriminalisté na Vyškovsku. Na silnici mezi Rousínovem a Viničnými Šumicemi našli začátkem týdne mrtvou mladou ženu. Podle dosavadních zjištění vypadla z jedoucího auta, které se v tu chvíli řítilo zhruba osmdesátikilometrovou rychlostí. Co přesně se uvnitř vozu odehrálo, ale zatím zůstává zahaleno tajemstvím.

Zákaz řízení

Žena během jízdy vypadla ven z automobilu. Kriminalisté teď skládají dohromady poslední střípky jejího života a snaží se zjistit, co pádu předcházelo. Jednou z možností je, že sama otevřela dveře a z jedoucího auta vyskočila. Prověřují ale také mnohem závažnější verzi. Že jí z vozu někdo vyhodil. O případu informovala CNN Prima News.

Policisté už v souvislosti s případem zadrželi řidiče. Ten přitom zrovna nebyl čistý jako lilie. Měl mít totiž zákaz řízení. „Ten případ má dvě roviny. Šofér, který vůz v té době řídil má platný zákaz řízení. Takže je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí. Navíc také z neposkytnutí pomoci,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka. Jakou roli v celém případu sehrál a co se mezi ním a mrtvou ženou před tragédií odehrálo, ale kriminalisté zatím neupřesnili. Vyšetřování pokračuje.

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Muž tlačil rozbitou dodávku po dálnici D1
Zdroj: Policie ČR

 

 

Témata:
autosmrtvyšetřováníjihomoravský krajzákaz řízeníokres VyškovsilniceRousínov
Andrea Vídeňská
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