Nemocné dítě v bolestech, nižší výplata rodičů kvůli absenci v práci, účty za léky a zaplacený pobyt, na který rodina kvůli otravě potomka neodjede. Onemocnění spojované se školní jídelnou v pražském Újezdu nad Lesy má i finanční následky. Co mohou rodiny požadovat a co si mají schovat? Pro Blesk.cz situaci vysvětlují JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D a JUDr. Dagmar Raupachová.
Advokáti o salmonelóze ve škole: Rodiče, máte nárok na odškodnění! Rady, jak a o co žádat
1.Pět nejdůležitějších otázek podle advokáta Svobody
Má nárok na bolestné i dítě, které se léčí doma?
Ano. Pobyt v nemocnici není podmínkou. Rodiče ale musí doložit, že dítě onemocnělo v souvislosti se školním jídlem. Výše bolestného závisí na průběhu nemoci, bolestech, léčbě a případných komplikacích, nikoli jen na počtu dnů léčení. Základem jsou lékařské zprávy a odborné hodnocení. U složitějších případů může být potřeba znalecký posudek. Ani chybějící pozitivní test nárok nevylučuje, pokud nemoc a její původ prokážou jiné důkazy. Bolestné patří dítěti; rodiče je uplatňují jeho jménem.
Dostanou rodiče doplacenu mzdu, o kterou přišli?
To nelze slíbit. Rozdíl mezi běžnou výplatou a ošetřovným nemusí škola automaticky doplatit. Rodič, který sám neonemocněl, má jiné postavení než nemocné dítě. Vedle ztráty příjmu se proto posuzuje také hodnota potřebné péče, kterou by zdravé dítě nevyžadovalo. Ta se nepočítá jednoduše podle mzdy rodiče. Ani podnikatel nemůže jen sečíst ceny zrušených zakázek. Při placené dovolené příjem zpravidla neklesá a náhrada za vyčerpané dny odpočinku není jistá.
Co když rodině propadne zaplacený pobyt?
Náhrada může přicházet v úvahu, ale není zaručená. Záleží na tom, komu peníze propadly, zda má právo žádat jejich náhradu a proč bylo nutné cestu zrušit. U celé rodiny se posuzuje i to, proč nemohli odjet zdraví členové. Co nejdříve kontaktujte hotel či cestovní kancelář a zjistěte možnosti vrácení peněz nebo změny rezervace. Prověřte také storno pojištění. Stejnou ztrátu nelze rodině proplatit dvakrát — jednou pojišťovnou a podruhé tím, kdo za nemoc odpovídá.
Na koho se obrátit? Musí se čekat na hygienu?
Začněte písemným oznámením škole. Požádejte o potvrzení, kdo jídelnu provozuje, a o údaje pojišťovny. Podle dostupných informací je zde jídelna součástí školy. Podle výsledků šetření však může odpovídat i dodavatel nebo výrobce potravin. Obec neplatí jen proto, že školu zřídila. S oznámením a shromažďováním dokladů nečekejte; konečnou částku lze doplnit později. Samotné oznámení ale nezastavuje běh promlčecí lhůty.
Co si mají rodiče schovávat?
Lékařské zprávy, výsledky testů, doklady o odebraném obědě, zprávy školy a odpovědi do dotazníku hygieny. Zapisujte průběh nemoci i péči, kterou dítě potřebovalo. Uchovejte účtenky, záznamy cest, podklady k ošetřovnému a ztrátě příjmu. U pobytů také rezervaci, storno podmínky a jednání o vrácení peněz. Evidujte částky vyplacené pojišťovnou. Dohodu o konečném odškodnění nepodepisujte bez kontroly, zvlášť dokud nejsou jasné zdravotní následky.
2.Advokátka Raupachová: Škola se bránit nebude
Co se týká odškodnění, tak to je v tomto případě zcela na místě. Radila bych rodičům, aby vyčkali na konečnou - oficiální zprávu hygienické stanice, aby bylo zcela jasné a potvrzené, že zdrojem nákazy bylo použití prošlé potraviny. Pokud bylo dítě na ošetření u lékaře, či dokonce bylo hospitalizované, vyžádejte si lékařskou zprávu.
Pokud jste museli platit nějaké léky či cokoliv jiného v souvislosti s nákazou, schovávejte si účtenky a doklady apod. A pokud jste čerpali např. ošetřovné či jinou placenou službu v této souvislosti, tak mějte i o tomto potvrzení.
Zvažovala bych v některých případech i posudek o ohodnocení bolesti, u lékaře si vyžádejte tzv. formulář na bolestné. Další situace mohla nastat také v případě, že jste měli např. naplánovaný a zaplacený nějaký relaxační víkend a pod. a museli ho kvůli této nákaze zrušit. I toto potvrzení mějte připravené.
Když toto vše budete mít, obraťte se na školu, resp. pošlete žádost na vedení školy o odškodnění a vše přiložte k žádosti. Na závěr jen dodám, že jsem přesvědčená, že škola se bránit příliš nebude. Zcela jistě je pojištěná a plnit potom bude pojišťovna.
3.Co může pokrýt odškodnění?
„Dítě může mít nárok na bolestné, i když se léčí doma. U výdajů a ztrát rodičů je ale potřeba každou položku posoudit zvlášť. Nelze slíbit, že škola zaplatí všechno, o co rodina kvůli nemoci přišla,“ říká advokát JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D.
Bolestné: Nárok může mít i dítě léčené doma
Bolestné má nahradit vytrpěné bolesti a související obtíže. Není to odměna za pobyt v nemocnici ani vrácení ceny oběda. Nárok může mít také dítě, které nemoc zvládlo doma, pokud se prokáže, že jeho potíže způsobilo jídlo, za jehož závadnost někdo odpovídá.
Rozhoduje skutečný průběh nemoci: křeče, průjmy, zvracení, horečky, nedostatek tekutin, potřebná léčba i komplikace. Dvě děti se stejnou diagnózou proto nemusí dostat stejnou částku. Ani stejně dlouhý pobyt v nemocnici neznamená, že obě trpěly stejně.Video se připravuje ...
4.Nejdřív lékařské zprávy, potom vyčíslení
Schovejte zprávy dětského lékaře, pohotovosti i nemocnice. Pro stanovení bolestného bývá potřeba lékařské hodnocení. To ale neznamená, že si každá rodina musí hned objednat znalecký posudek. Nejdříve se školou a pojišťovnou vyjasněte, jaké podklady požadují. U závažného průběhu nebo sporu může být znalec nezbytný. Pokud se strany nedohodnou, rozhodne soud.
Takzvané bodové hodnocení není ceník, ve kterém si rodič najde diagnózu a přečte částku. Záleží na zdravotním stavu dítěte i na tom, podle jakých právních pravidel se případ posoudí. Bez lékařských podkladů nelze spolehlivě odhadnout, kolik konkrétní dítě dostane.
5.OČR, dovolená a neplacené volno
Rodič zůstane s dítětem doma a místo výplaty dostane nižší ošetřovné. Rozdíl si snadno spočítá. Mnohem složitější je otázka, zda mu ho musí někdo doplatit.
„Je rozdíl mezi člověkem, který nemůže pracovat kvůli vlastní nemoci, a zdravým rodičem, který pečuje o dítě. Pravidla pro náhradu jejich příjmu nejsou stejná. Zvlášť se navíc posuzuje hodnota péče, kterou dítě potřebovalo,“ vysvětluje Jakub Svoboda.
Ošetřovné není příslib doplatku do mzdy
Ošetřovné pomáhá nahradit příjem během péče. Samo ale neříká nic o tom, zda a kolik má rodiči zaplatit škola. Uchovejte proto doklady o běžné mzdě, skutečném výpadku i vyplacené dávce. Při řešení odškodnění bude potřeba posoudit nejen výši ztráty, ale také to, zda na její náhradu máte právo. Ošetřovné přitom samo nesnižuje bolestné dítěte. Podobné je to s neplaceným volnem nebo omezením práce: nižší příjem lze doložit, jeho náhrada však není samozřejmá.
U placené dovolené mzda zpravidla nechybí. To, že ji rodič strávil péčí místo odpočinku, ještě nezaručuje proplacení vyčerpaných dnů. Kdo pracuje z domova bez poklesu příjmu, o výdělek nepřišel. Potřebnou péči o dítě lze ale i v těchto situacích posuzovat samostatně.Video se připravuje ...
Podnikatelé: Cena zakázky není totéž co zisk
Zákazník objednávku zrušil, nebo jen souhlasil s pozdějším termínem? To je důležitý rozdíl. U zrušené zakázky se navíc nepočítá celá očekávaná platba. Zohlední se náklady, které podnikatel díky jejímu zrušení ušetřil.
Ani prokázaný ušlý zisk však ještě neznamená, že ho musí škola rodiči nahradit. Stejně jako u zaměstnance je třeba posoudit, zda pro takový požadavek existuje právní důvod.
Rada: Schovejte objednávky, zprávy o jejich zrušení a podklady k nákladům. Zaznamenejte také, zda šlo práci odložit nebo předat někomu jinému. Pouhá věta „týden jsem nemohl podnikat“ výši ztráty neprokáže.
6.Léky, cesty a dieta: Účtenka je začátek
Žádat lze také náhradu potřebných a přiměřených výdajů na léčení a péči. Může jít o léky, doporučené přípravky pro doplnění tekutin, pomůcky nebo nutné cesty k lékaři. Náhrada patří tomu, kdo náklad skutečně nesl — ne vždy dítěti.
U cest si zapisujte datum, trasu a důvod. Schovejte jízdenky, parkovací lístky a zprávy z nemocnice. Nutný doprovod dítěte se posuzuje jinak než návštěva celé rodiny. Také u placeného pobytu rodiče v nemocnici záleží na věku dítěte, jeho stavu a na tom, zda rodičovu přítomnost potřebovalo.
Za dietu se nevrací celý nákup
U dietního stravování se řeší jen výdaje navíc oproti běžnému jídlu. U dezinfekce a zvýšené hygieny pomůže doporučení lékaře nebo hygieniků. Pokud rodiče zaplatili pomoc v domácnosti či hlídání zdravého sourozence, musí vysvětlit, proč to bylo kvůli péči o nemocné dítě nezbytné. „Účtenka ukáže, kolik jste zaplatili. Ještě ale musí být jasné, proč byl výdaj kvůli nemoci potřebný. A léčbu, kterou už uhradila zdravotní pojišťovna, nemůže rodina chtít zaplatit znovu sobě,“ připomíná advokát.
Když nemoc zanechá následky
Při prokázaných dlouhodobých potížích mohou přibýt náklady další léčby, psychologické péče či rehabilitace. Řešit lze i odškodnění za trvalejší omezení běžného života. To se hodnotí až ve chvíli, kdy je zdravotní stav dostatečně ustálený. Neznamená to, že takové následky byly v této kauze již zjištěny.
Součástí odškodnění může být také strach dítěte. Stejné utrpení se však nezapočítává dvakrát. Rodičům jejich vlastní obavy ani samotná hospitalizace dítěte nárok na peníze za duševní útrapy nezaručují. Ten přichází v úvahu při mimořádně závažných následcích nebo dalších výjimečných okolnostech.
7.Zaplacené hory, odjezd se ruší. Co s propadlým pobytem?
Zájezd, hotel, doprava nebo předplacená akce mohou znamenat další finanční ztrátu. Ani tady ale neplatí, že škola musí zaplatit vše, co rodině propadlo.
Záleží na tom, kdo pobyt objednal, komu peníze propadly a kdo nemohl odjet. U každého se pak posuzuje, zda má právo požadovat náhradu své ztráty.
Nemocné dítě zpravidla cestovat nemůže a jeden rodič s ním musí zůstat. U druhého rodiče a zdravých sourozenců je potřeba vysvětlit, proč nemohli odjet bez nich. Důležitý může být věk dětí, zajištění dopravy, závažnost nemoci nebo to, zda vůbec šlo rezervaci rozdělit. Samotné přání trávit dovolenou společně nemusí k náhradě celé částky stačit.
Nečekejte, až storno zdraží
Hned kontaktujte hotel, cestovní kancelář nebo jiného poskytovatele. Zjistěte, zda lze peníze vrátit, pobyt přesunout nebo rezervaci převést. Rozumné možnosti, jak ztrátu snížit, využijte. Nemusíte ale přijmout jakoukoli nevýhodnou nabídku. Schovejte rezervaci, storno podmínky, lékařské potvrzení, že dítě nemůže cestovat, i odpovědi poskytovatele. „Hotel ani cestovní kancelář neodpovídají za nemoc vzniklou ve škole. Jestli vrátí peníze, záleží na pravidlech dané služby. Po tom, kdo za nemoc odpovídá, lze při splnění podmínek požadovat skutečnou nevratnou ztrátu,“ vysvětluje Jakub Svoboda.
Propadlé peníze jsou ovšem něco jiného než zklamání ze zmařeného odpočinku. Zvláštní pravidla pro odškodnění zkažené dovolené při pochybení cestovní kanceláře nelze jednoduše přenést na školu.
Musí nejdřív zaplatit pojišťovna?
Ne. Rodina nemusí nejprve využít vlastní pojištění a teprve potom oslovit toho, kdo za nemoc odpovídá. Obě věci lze řešit současně. Storno ale pojišťovně oznamte včas a informujte ji o přijatých úhradách. Stejná ztráta se rodině neproplácí dvakrát.
8.Pojistka na úraz nemusí stačit
Projděte pojištění dítěte i rodičů. Některé smlouvy zahrnují pobyt v nemocnici kvůli nemoci, péči o dítě nebo další situace, které rodina právě řeší.
Ověřte, kdo je pojištěný, zda smlouva kryje také nemoc, od kdy ochrana platí a jak dlouhý pobyt v nemocnici či jaké doklady pojišťovna požaduje. Samotné úrazové pojištění nemusí infekci pokrývat. Pojištění pracovní neschopnosti rodiče zase není totéž co pojištění péče o dítě. Pojištění právní ochrany může podle smlouvy pomoci s náklady případného sporu.
9.Škola, jídelna, dodavatel: Komu napsat?
Podle dostupných veřejných údajů je jídelna součástí Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Začněte proto u školy. Popište, co se dítěti stalo, jaké má potíže a jaké výdaje vznikly. Oddělte nároky dítěte od vlastních výdajů. Požádejte také o potvrzení provozovatele jídelny a informace o pojištění.
Odpovídat může škola jako provozovatel jídelny, v jiném případě externí provozovatel. Podle zjištěné příčiny může nést odpovědnost i dodavatel nebo výrobce potraviny. Obec však nehradí škody jen proto, že školu zřídila. Pro její odpovědnost by musel existovat další důvod.
„Rodiče nemusí nejprve rozplést všechny vztahy mezi kuchyní, dodavatelem a výrobcem. Musí ale doložit, proč má škodu nahradit právě ten, koho o peníze žádají. Pokud odpovídá více osob, rozdělení jejich podílů se může řešit až mezi nimi,“ vysvětluje Jakub Svoboda.
Musí rodiče ukázat na konkrétního pracovníka kuchyně?
Ne vždy. Odpovědnost školy nebo jídelny není totéž co trestní vina jednotlivého zaměstnance. V některých případech není nutné osobní zavinění dokazovat, jindy zákon prokazování nedbalosti usnadňuje.
Stále je ovšem třeba doložit nemoc, její souvislost se školním jídlem a další podmínky nároku. Veřejně obviňovat konkrétní pracovníky jen podle dohadů není namístě.
Pojišťovna odmítla platit. Tím věc nekončí
Zjistěte název pojišťovny, číslo škodní události a způsob předání dokladů. Bez pojistné smlouvy nelze říci, co všechno je pojištěné a zda sjednaná částka postačí všem poškozeným.
U běžného pojištění odpovědnosti požadujete náhradu po tom, kdo za škodu odpovídá. Právo žádat peníze přímo po jeho pojišťovně není samozřejmé. Odmítnutí pojišťovny ani vyčerpání pojistného limitu samo nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti škodu nahradit.
10.Hromadná žaloba?
Rodiče mohou mít společného advokáta, sdílet náklady a společně shromažďovat důkazy. To ještě neznamená hromadnou žalobu v přesném právním smyslu.
Ta je určená pro vymezené spory proti podnikateli a podává ji oprávněná organizace. Nestačí neformální skupina rodičů ani advokát jednající vlastním jménem. U veřejné školy je navíc potřeba posoudit, v jakém postavení stravování poskytuje. Použití tohoto postupu proto nelze předem slíbit ani vyloučit jen podle toho, že jde o veřejnou školu.
Společná příčina neznamená stejné odškodnění
Praktickou cestou může být společné zastoupení více rodin. Co se stalo v jídelně, lze zjišťovat společně. Průběh nemoci a výdaje však musí doložit každá rodina za sebe.
„Společný postup může ušetřit opakované zjišťování, jak se jídlo připravovalo a odkud nákaza přišla. Nemůže ale nahradit lékařské zprávy jednotlivých dětí ani účty jejich rodičů,“ upozorňuje advokát.
Soud může za splnění podmínek související případy spojit nebo nejprve rozhodnout, zda vznikla povinnost k náhradě, a teprve potom určit částky. Výhra jedné rodiny však sama nerozhodne o nárocích všech ostatních.
Rada: Předem si vyjasněte cenu zastoupení, společné náklady a postup pro případ, že se zájmy rodin rozejdou. Lékařské zprávy neposílejte do otevřených rodičovských skupin. Spolupráce nevyžaduje, aby všichni znali zdravotní stav všech dětí.
11.Může se případem zabývat policie?
Podle zjištěného jednání a následků může přicházet v úvahu i trestní odpovědnost, například za nedbalostní ublížení na zdraví nebo šíření nakažlivé nemoci. To však není závěr, že trestný čin skutečně spáchán byl. Musí se prokázat jeho zákonné podmínky i odpovědnost konkrétní osoby. Samotný počet nemocných neprokazuje trestný čin obecného ohrožení. Ani pobyt v nemocnici sám neznamená těžkou újmu na zdraví.
Odškodnění lze žádat i v trestním řízení
Nestačí podat trestní oznámení. Poškozený musí také uvést, za co náhradu žádá a v jaké částce. V běžném hlavním líčení tak musí učinit nejpozději před zahájením dokazování. Při dohodě o vině a trestu může lhůta skončit dříve. Je proto rozumné nárok uplatnit včas, ne až při jednání soudu.
Trestní soud může uložit zaplacení obžalovanému. Pokud škola sama obžalovaná není, nemůže jí tímto způsobem automaticky uložit náhradu. Složitější požadavky navíc může odkázat na samostatné občanskoprávní řízení. Pokuta uložená hygienou ani případný trest se mezi rodiny nerozdělují jako odškodnění. S přípravou vlastních nároků proto není důvod čekat na konec těchto řízení.
12.Co udělat už nyní?
Na prvním místě je léčba dítěte. Vedle ní si průběžně ukládejte zprávy, účtenky a další podklady. U výdajů poznamenejte, koho se týkají a kdo je zaplatil. Originály si ponechte, předávejte kopie.
Škole napište hned. Konečnou částku lze doplnit
Uveďte, kdy dítě ve škole jedlo, kdy začaly potíže a jaké následky zatím evidujete. Napište, že další podklady a požadované částky doplníte podle vývoje. Požádejte o údaje pojišťovny a o zachování záznamů ke stravování. Schovejte si doklad o doručení.
Doložené výdaje lze řešit postupně. Po odborném vyhodnocení akutního průběhu nemoci také bolestné. Na potřebnou další péči lze podle okolností žádat zálohu. Pokud dohoda nevznikne, může následovat právní posouzení, výzva k zaplacení a případně žaloba.
Pozor na lhůty: Oznámení škole nebo pojišťovně samo nezastavuje promlčení. Zvláštní ochrana dětských nároků za poškození zdraví se nepřenáší automaticky na vlastní výdaje rodičů. Lhůty i možné náklady sporu si proto ověřte včas.
„Důležitější než rychle odhadnout částku je nepřijít o důkazy a nepodepsat předčasně konečné vyrovnání. Odškodnění lze řešit postupně, jak budou přibývat podklady a bude jasnější zdravotní stav dítěte,“ uzavírá Jakub Svoboda.
Advokátka Raupachová:
Co se týká odškodnění, tak to je v tomto případě zcela na místě. Radila bych rodičům, aby vyčkali na konečnou - oficiální zprávu hygienické stanice, aby bylo zcela jasné a potvrzené, že zdrojem nákazy bylo použití prošlé potraviny. Pokud bylo dítě na ošetření u lékaře, či dokonce bylo hospitalizované, vyžádejte si lékařskou zprávu.
Pokud jste museli platit nějaké léky či cokoliv jiného v souvislosti s nákazou, schovávejte si účtenky a doklady apod. A pokud jste čerpali např. ošetřovné či jinou placenou službu v této souvislosti, tak mějte i o tomto potvrzení.
Zvažovala bych v některých případech i posudek o ohodnocení bolesti, u lékaře si vyžádejte tzv. formulář na bolestné. Další situace mohla nastat také v případě, že jste měli např. naplánovaný a zaplacený nějaký relaxační víkend a pod. a museli ho kvůli této nákaze zrušit. I toto potvrzení mějte připravené.
Když toto vše budete mít, obraťte se na školu, resp. pošlete žádost na vedení školy o odškodnění a vše přiložte k žádosti. Na závěr jen dodám, že jsem přesvědčená, že škola se bránit příliš nebude. Zcela jistě je pojištěná a plnit potom bude pojišťovna.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.