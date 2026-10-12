Skoro jako v Nezvratném osudu: Dřevěný plot udělal z auta jehelníček, řidič přežil

Skoro jako v Nezvratném osudu: Dřevěný plot udělal z auta jehelníček, řidič přežil
Autor: Dagmar Čechová - 
12. října 2026
15:51

Zážitek jako z hororu si prožil ve čtvrtek večer řidič u jihočeských Malovic. Jeho rychlou jízdu ukončil střet s dřevěným plotem u silnice, po které z jeho mercedesu zbyl vrak ne nepodobný jehelníčku. Bylo jen velkou shodou náhod, že z místa nemusela odjíždět pohřební služba!

Dramatický karambol se odehrál kolem deváté hodiny večerní na silnici první třídy ve směru z Českých Budějovic na Vodňany. Řidič osobního auta značky Mercedes-Benz s největší pravděpodobností přecenil své síly a nepřizpůsobil rychlost stavu podzimní vozovky. Auto prudce vyjelo vpravo mimo komunikaci přímo do vodotoku, kde pravou přední částí tvrdě narazilo do dřevěného plotu. Obrovská síla nárazu vzápětí odhodila poničený vůz zpět na silnici, kde nakonec zůstal trčet v levém jízdním pruhu.

Na místo okamžitě vyrazili místní hasiči i zdravotníci, které po příjezdu čekala naprosto děsivá scéna. Ostré odštěpky z roztříštěné bariéry totiž při nárazu prudce vnikly přímo do nitra auta. „Kusy dřevěného oplocení doslova prošpikovaly kabinu řidiče,“ uvedla policejní mluvčí Martina Joklová. Dřevěné kůly prorazily karoserii jako papír. Zcela zásadním štěstím bylo, že v tu chvíli neseděl ve voze spolujezdec. Pokud by se na sedadle zasaženém dřevem někdo nacházel, neměl by šanci vyváznout bez fatálních následků.

Samotný šofér havarovaného vozu měl po celou dobu svého anděla strážného. „Řidič může hovořit o velkém štěstí, protože části dřevěného oplocení skončily uvnitř vozidla, těsně vedle místa řidiče,“ doplnila mluvčí. Z děsivě vyhlížejícího vraku nakonec muž vyvázl bez jakýchkoliv vážných zranění. Okamžitá orientační dechová zkouška na místě zcela vyloučila, že by před divokou jízdou požil alkohol. Škoda na zničeném mercedesu byla předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun, oprava rozštípané ohrady spolkne dalších 50 tisíc.

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Skoro jako v Nezvratném osudu: Dřevěný plot udělal z auta jehelníček, řidič přežil

Témata:
České BudějoviceMercedes-BenzsilnicehororVodňanyMalovice
Dagmar Čechová
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