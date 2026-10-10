„Zpravidla informujeme o tom, že jsme někomu pomohli. Dnes je to ale naopak. Velice děkujeme neznámému Panu Běžci, který dnes ráno pomohl našim pražským kolegům poté, kdy následkem dopravní nehody skončili i s vozem pod hladinou Vltavy. Pokud je to jen trochu možné, prosíme, aby kontaktoval linku 158. Rádi bychom mu poděkovali i osobně,“ uvedli policisté na sociální síti.
K nehodě došlo v sobotu před osmou ráno. Policejní vůz dostal na Hlávkově mostě s největší pravděpodobností smyk na mokrých kolejích, trefil se mezi další tři auta, prorazil zábradlí mostu a spadl do Vltavy.
Právě v ten moment běžel kolem i muž, neváhal a pro dvoučlennou posádku – muže a ženu – skočil do chladné řeky.
„Posádka vozu je na břehu, má zranění. Policisté zjišťují okolnosti, za nichž k dopravní nehodě došlo. Jedná se o policejní vůz a osoby uvnitř byli policisté,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.
Všichni tři byli řádně podchlazení, policisté utrpěli jen lehčí zranění. S těmi byli převezeni do nemocnice. Běžec-zachránce z místa odešel, aniž by komukoliv prozradil svou totožnost…