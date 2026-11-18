Ženu při opravách zavalilo auto! Vysvobodil ji šéf táborské kriminálky s kamarádem
Poklidný první listopadový podvečer se pro ženu na Táborsku proměnil v děsivý boj o holý život. Ve snaze opravit auto vlezla pod osobní vůz, který se vzápětí zřítil a uvěznil ji pod sebou. Záchrana přišla až po dlouhém čase plném nepředstavitelné bolesti a zoufalého volání o pomoc, přičemž v jejím osudu nakonec sehrál klíčovou roli šéf místní kriminálky!
K dramatické události došlo v bývalém areálu kasáren v obci na Táborsku. Právě tam dorazil muž, kterého na místě překvapil šokující výjev. Zpoza jednoho ze zaparkovaných vozidel vykukovala pouze část lidského trupu a nohy. Kritickou situaci na místě dokresloval hlasitý bolestný nářek a křik trpící ženy, která uvízla pod masou kovu. Jak navíc následně ukázaly záznamy z bezpečnostních kamer v areálu, k zavalení došlo mnoho hodin předtím, než ji tam muž nalezl. Žena tak dlouhou dobu bojovala o přežití zcela bez pomoci.
Nálezce v šoku okamžitě vytočil telefonní číslo svého známého, kterým byl major Pavel Mrzena, vedoucí oddělení obecné kriminality v Táboře. Kriminalista na nic nečekal a vyrazil do kasáren, aby pomohl ještě před příjezdem integrovaného záchranného systému. Oba muži zůstali na telefonu se zdravotníky a tváří v tvář kritické situaci se rozhodli jednat. Společnými silami dokázali nadzvednout těžké auto, ženu zpod něj vytáhnout ven a operátorce záchranné služby rovnou popsat možný charakter jejích zranění.
Zdravotníci dorazili na místo během pár minut a okamžitě převzali pacientku do své péče. Poskytli jí nezbytné prvotní ošetření a vzhledem k vážnosti stavu i nebezpečně dlouhé době zavalení zorganizovali letecký transport záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Záchranná akce tak proběhla doslova za pět minut dvanáct. Jen díky včasné reakci nálezce a rychlému nasazení kriminalisty dostala žena šanci na zachování zdraví a záchranu samotného života.
Feminizace společnosti a takhle to dopadá. Kdyby byla u sporáku a loupala cibuli, tak se maximálně řízne 🙄