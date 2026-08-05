Záhada černé šelmy na jihu Čech pokračuje! Obce varují: Hlídejte psy a děti

Další pozorování kočkovité šelmy na Táborsku, tentokrát v Chýnově!
Další pozorování kočkovité šelmy na Táborsku, tentokrát v Chýnově!
Černou kočkovitou šelmu vyfotil řidič přímo z auta nedaleko Chýnova na Táborsku
Černý panter na jihu Čech? Policie prověřuje další hlášení
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Autor: Nicole Kučerová, Kamil Morávek, Štěpánka Grofová - 
5. srpna 2026
16:23

V posledních týdnech média zaplavila informace o volně se pohybující černé šelmě na jihu Čech. Přihlásilo se mnoho svědků z Táborska, nyní obec na Českobudějovicku prosí občany o zvýšenou opatrnost! Šelma se nejspíše přemisťuje. Do pátrání se zapojili policisté, myslivci i veterináři.

Od půlky července obyvatelé na jihu Čech mluví o výskytu velké kočkovité šelmy. Mnozí se domnívají, že se jedná o černou pumu. Se záhadným zvířetem se střetává čím dál tím více svědků.

Zprvu vypadalo, že se šelma pohybuje na Českobudějovicku, později přišlo několik hlášení z Táborska. Ve středu 5. srpna vydala obec Libníč varování pro místní. Zvíře se možná opět přesunulo na Českobudějovicko. Vypadá to, že pendluje mezi těmito místy vzdálenými asi 30 kilometrů.

„Milí sousedé, byli jsme informováni místními občany, že byla spatřena černá kočkovitá šelma v okolí obce. Jsme v kontaktu s místními myslivci, kteří se nyní snaží zjistit, zda se skutečně jedná o toto zvíře,“ vyjádřila se obec. „Do té doby bychom vás chtěli požádat o zvýšenou opatrnost. Při procházkách mějte své psy na vodítku a dětem věnujte zvýšenou pozornost, zejména v okolí lesa a na odlehlejších místech,“ dodala. Dále poprosila, aby kdokoliv, kdo tajemné zvíře potká, okamžitě informoval Obecní úřad Libníč.

Obdobné varování vydala jen o pár hodin později i obec Drahov vzdálená od Libníče přibližně 28 kilometrů. „Podle informace zaslané Policií České republiky byla v našem blízkém okolí, konkrétně u obce Pleše spatřena velká černá kočkovitá šelma,“ uvedla a poprosila o obezřetnost a spolupráci. Není tedy jasné, kde přesně se šelma pohybuje nebo zda se jedná o jedno, a to samé zvíře.

První oznámení o výskytu policie obdržela už 14. července. Tehdy se na hlubocké policisty obrátila žena, která cestou do práce projížděla mezi Mazelovem a Ševětínem na Českobudějovicku. Tvrdila, že asi z desetimetrové vzdálenosti zahlédla velkou černou kočkovitou šelmu.

Zároveň je zvláštní, že žádná zoologická zahrada ani soukromí chovatelé nehlásí ztráty. „Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě u polí, lesů. Policisté vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími,“ uvedla na konci července jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. V případě spatření šelmy se lidé mají obrátit na linku 158.

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Policie varuje před možným výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku
Zdroj: Policie ČR
Další pozorování kočkovité šelmy na Táborsku, tentokrát v Chýnově!
Další pozorování kočkovité šelmy na Táborsku, tentokrát v Chýnově!
Černou kočkovitou šelmu vyfotil řidič přímo z auta nedaleko Chýnova na Táborsku
Černý panter na jihu Čech? Policie prověřuje další hlášení
Policie varuje před možný výskytem velké kočkovité šelmy na Táborsku

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Nicole Kučerová
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