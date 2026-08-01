Sousedy vyděsil medvěd zamčený v autě: Šelma celou noc troubila

Medvěd vlezl do auta a nemohl se dostal ven, interiér úplně zdemoloval
Medvěd vlezl do auta a nemohl se dostal ven, interiér úplně zdemoloval
Medvěda podle policie nejspíš přilákalo jídlo
Vlezl do auta, už se z něj však nedokázal sám dostat
Zvíře začalo panikařit a vnitřek auta úplně zničilo
Autor: Kamil Morávek - 
1. srpna 2026
19:50

Policisté a hasiči z města Manitou Springs v americkém státě Colorado museli ve středu řešit neobvyklý incident. V autě jednoho z místních se zavřel medvěd a nedokázal se sám dostat ven. Během pokusů o osvobození auto silně poničil.

Z interiéru auta zbyla po návštěvě medvěda hotová spoušť. Poničil sedačky a vnitřní stranu střechy a dokonce i vytrhl část vnitřního panelu dveří. Z vozidla se nedokázal sám dostat a v takových chvílích jsou podle policie medvědi velmi nepředvídatelní. „Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ napsali policisté. „Celou noc jsem slyšel troubení. Myslel jsem si, že to byl šílený soused,“ dodal i jeden z místních.

Strážníci využili příležitost i k připomenutí základních pravidel, jak se podobným nezvaným interakcím nejlépe vyhnout. Kvůli medvědímu neuvěřitelnému čichu bývá hlavním lákadlem většinou jídlo. „I malá množství jídla, obaly, nápoje, krmení pro zvířata nebo navoněné předměty mohou medvěda přilákat,“ vysvětlili.

Kromě toho je prý důležité nikdy nezapomínat zamykat dveře auta a v neposlední řadě nikdy nekrmit divokou zvěř. „Když si medvědi začnou spojovat vozidla s jídlem, může dojít k situacím nebezpečným pro lidi i zvířata,“ uzavřela policie.

Video se připravuje ...
Turista narazil na medvěda, ten šel s ním

Medvěd vlezl do auta a nemohl se dostal ven, interiér úplně zdemoloval
Medvěd vlezl do auta a nemohl se dostal ven, interiér úplně zdemoloval
Medvěda podle policie nejspíš přilákalo jídlo
Vlezl do auta, už se z něj však nedokázal sám dostat
Zvíře začalo panikařit a vnitřek auta úplně zničilo

Témata:
autoUSAmedvěd v autěpolicieColoradojídlomedvěd
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_6270639 ( 1. srpna 2026 20:02 )

Ještě štěstí že tam nezůstaly klíčky.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Smutek u chovatele Desenského: Zavládlo hrobové ticho
Smutek u chovatele Desenského: Zavládlo hrobové ticho
Aha!
Tyto šaty psaly historii: Uplynulo 45 let od svatby století, která ohromila celý svět
Tyto šaty psaly historii: Uplynulo 45 let od svatby století, která ohromila celý svět
Dáma
Skvělé recepty na domácí zmrzliny. Tyto 3 rozhodně vyzkoušejte
Skvělé recepty na domácí zmrzliny. Tyto 3 rozhodně vyzkoušejte
Maminka
Výprodeje útočí. Hledejte tyto 3 střihy letních šatů, které unosíte i za pět let
Výprodeje útočí. Hledejte tyto 3 střihy letních šatů, které unosíte i za pět let
Ženy
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
Úpal a úžeh: Jak je poznat a jak se z nich rychle vyléčit
https://mojezdravi.zeny.cz/
Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane
Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane
e15
Tribuna Sever v Ostravě: Estébáci na Slavii nepatří! Baníkovci ukázali choreo proti Tvrdíkovi
Tribuna Sever v Ostravě: Estébáci na Slavii nepatří! Baníkovci ukázali choreo proti Tvrdíkovi
iSport
Co může prezident? Petr Pavel má v rukávu několik es, která mohou vládě znepříjemnit život
Co může prezident? Petr Pavel má v rukávu několik es, která mohou vládě znepříjemnit život
Reflex
Jedlíci na cestách: Chceme lidi dostat z fastfoodových řetězců k lokální kultuře
Jedlíci na cestách: Chceme lidi dostat z fastfoodových řetězců k lokální kultuře
Lidé a země