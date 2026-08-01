Sousedy vyděsil medvěd zamčený v autě: Šelma celou noc troubila
Policisté a hasiči z města Manitou Springs v americkém státě Colorado museli ve středu řešit neobvyklý incident. V autě jednoho z místních se zavřel medvěd a nedokázal se sám dostat ven. Během pokusů o osvobození auto silně poničil.
Z interiéru auta zbyla po návštěvě medvěda hotová spoušť. Poničil sedačky a vnitřní stranu střechy a dokonce i vytrhl část vnitřního panelu dveří. Z vozidla se nedokázal sám dostat a v takových chvílích jsou podle policie medvědi velmi nepředvídatelní. „Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ napsali policisté. „Celou noc jsem slyšel troubení. Myslel jsem si, že to byl šílený soused,“ dodal i jeden z místních.
Strážníci využili příležitost i k připomenutí základních pravidel, jak se podobným nezvaným interakcím nejlépe vyhnout. Kvůli medvědímu neuvěřitelnému čichu bývá hlavním lákadlem většinou jídlo. „I malá množství jídla, obaly, nápoje, krmení pro zvířata nebo navoněné předměty mohou medvěda přilákat,“ vysvětlili.
Kromě toho je prý důležité nikdy nezapomínat zamykat dveře auta a v neposlední řadě nikdy nekrmit divokou zvěř. „Když si medvědi začnou spojovat vozidla s jídlem, může dojít k situacím nebezpečným pro lidi i zvířata,“ uzavřela policie.
Ještě štěstí že tam nezůstaly klíčky.