„Rozhodnutí o eutanazii nikdy není jednoduché. V tomto případě k němu vedl dlouhodobě zhoršující se zdravotní stav a výrazná bolestivost způsobená rozsáhlým postižením kloubů, které jí znemožňovalo přirozený pohyb a výrazně snižovalo kvalitu života. I to bylo důvodem, proč ji návštěvníci poslední dvě sezony neviděli,“ uvedla zoo.
Když už není možné bolest účinně zmírnit a zvíře ztrácí schopnost žít plnohodnotně, je někdy největším projevem péče právě rozhodnutí nechat ho odejít bez dalšího utrpení.
Zoo se už dříve rozhodla chov kamčatských medvědů ukončit, místo nich chce dál odchovávat lední medvědy. Medvědice kamčatská Irina tak už loni putovala do děčínské zoo, Kamčatka zůstala na dožití v zázemí.
Především Kamčatka se u návštěvníků těšila značné oblibě, a to i díky mláďatům, které odchovala. První z nich, Kuba a Toby, byla velmi oblíbená. Lidé tehdy v roce 2012 mohli sledovat přímý přenos z porodního boxu, podíleli se i na výběru jmen mláďat. Mláďata zvyšovala návštěvnost zoo. V roce 2016 přišlo na svět další mládě Kamčatky, návštěvníci mu vybrali jméno Bruno.
VIDEO: Specialisté z Veterinární univerzity zachránili medvědici Else dva špičáky, naopak řezák musel ven.
