Pohřebácké hyeny skrývaly stovky těl: Rodinám dávaly beton místo popela a chodily v Gucci
Otřesný případ z Colorada šokoval veřejnost. Majitelé pohřebního ústavu celé čtyři roky tajně hromadili 189 rozkládajících se těl. Zoufalým rodinám místo ostatků jejich blízkých předávali falešný popel. Za inkasované peníze si žili jako králové.
Nepochopitelný hyenismus předvedli majitelé pohřebního ústavu v Coloradu. Jon Hallford a jeho bývalá manželka Carie byli tak zaslepeni touhou po mamonu, že zosnovali ďábelský plán. Po dobu čtyř let skladovali 189 rozkládajících se těl v jedné budově a zarmouceným rodinám vydávali falešný popel.
Zaslepila je chamtivost
Podle soudních spisů si manželé v době, kdy tajně skladovali těla, žili na vysoké noze. Pořídili si luxusní vozy, investovali do kryptoměn a nakupovali drahé zboží v buticích jako Gucci či Tiffany. Nemalé částky utratili také za estetické zákroky včetně laserového tvarování postavy, informuje deník Guardian.
Manželé Hallfordovi uchovávali těla v budově v malém městě Penrose. Šokující odhalení vyšlo najevo, když úřady obdržely stížnosti na silný, pronikavý zápach linoucí se z objektu. Vyšetřovatelům se vyjevil obraz jako z hororu. Ostatky byly rozmístěné po celé budově, místy naskládané na sebe.
Podlahy pokrýval hmyz a tekutiny z rozkladu. Těla dospělých, kojenců i plodů byla přitom uchovávána při běžné pokojové teplotě. Podle vyšetřovatelů navíc manželé pozůstalým místo skutečného popela předávali suchý beton, který měl kremaci pouze napodobovat.
Obhájce žádal nižší trest
Před vynesením rozsudku se Hallford omluvil a řekl, že svých činů bude litovat do konce života. Prý měl mnoho příležitostí vše ukončit, ale neudělal to. Jeho obhájce marně žádal o mírnější, třicetiletý trest s tím, že nešlo o násilný čin a obžalovaný neměl záznam v rejstříku.
Hallfordova bývalá manželka Carie Hallfordová má být odsouzena 24. dubna a hrozí jí 25 až 35 let vězení. Podle žalobkyně Shelby Crow byl čin jasně motivován chamtivostí, protože dvojice inkasovala přes 28 tisíc korun za zákazníka a utracené peníze za luxus by mnohonásobně stačily na důstojné zpopelnění všech těl.
