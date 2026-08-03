Želvák Leo utekl z domova: Policie ho „zatkla“
Čtyřnohý hrdina se několikrát pokusil o útěk. Tentokrát skončil na policejním oddělení! Policie zadržela suchozemskou želvu z Českobudějovicka, která si volně „pobíhala“ u hlavní silnice. Nakonec se želvák Leo díky spolupráci s odchytovou službou dostal zpět k majitelce.
Čtyřnohý hrdina z města Lišov dělá problémy! Želvák Leo už podruhé „utekl“ z domova. Zaregistrovala ho všímavá kolemjdoucí, když se procházel podél hlavní silnice na Českobudějovicku.
V odpoledních hodinách ve středu 29. července policisté přijali oznámení o suchozemské želvě na útěku. Neprodleně se na místo vydala a neposlušného obojživelníka našli. „To, zdali se pohybovala v rámci silničních předpisů, nebylo tak podstatné, obojživelníka zajistili a převezli na oddělení v Žižkově ulici,“ popsal mluvčí policie Milan Bajcura.
„Následně vyrozuměli společnost Animal Rescue z Českých Budějovic, kteří si uprchlíka převzali,“ dodal. Odchytová služba a útulek společně s policií dopátral majitele želvy. „Asi 10letá želva zelenavá byla nalezena na hlavní silnici třída 5. května ve městě Lišov směrem na Štěpánovice,“ uvedla společnost Animal Rescue. „Krunýř má žlutohnědý s černou kresbou, nad hlavou na pravé straně má lehce ulomený a popraskaný okraj karapaxu, podle kterého je dobře rozpoznatelná,“ doplnila.
Ve čtvrtek už se Leo dostal zpět k majitelce. Nebylo to poprvé, co vzal nohy na ramena. V nedávné době se vydal na výlet a téměř týden byl mimo domov. Našli ho pět kilometrů od jeho výběhu. „Dle majitelky je velmi zdatný, dokáže si nalézt únikovou cestu, ba se přímo podhrabat… Tentokrát vše dopadlo dobře a v době, kdy čtete tento článek, je zpět v klidu a bezpečí domova,“ uzavřel Bajcura.
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