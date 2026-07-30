Smrt motorkáře u Trhových Svinů: Vlétl do stromu

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: HZS KHK)
Autor: ČTK - 
30. července 2026
07:15

Při dopravní nehodě zemřel ve středu večer u Trhových Svinů na Českobudějovicku motorkář. Vyjel mimo vozovku, kde narazil do stromu. 

Havárie se stala poblíž obce Žár kolem 21:00. „Přesnými příčinami nehody se zabývají českobudějovičtí dopravní policisté,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Jde o druhou tragickou nehodu v kraji v červenci. Při první zahynul na Táborsku také řidič motorky, jenž rovněž narazil do stromu. Nehody na jihočeských silnicích si od začátku roku vyžádaly 18 obětí.

Témata:
nehodamotorkářsilniceokres Táborokres České BudějoviceTrhové Sviny
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