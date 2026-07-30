Bolestné loučení s mladou tábornicí (†14): Dívka zemřela při nehodě u Brušperku

Dívka (14) zahynula při noční nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku.
Dívka (14) zahynula při noční nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku.
Dívka (14) zahynula při noční nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku.
Dívka (14) zahynula při noční nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku.
Dívka (14) zahynula při noční nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku.
Autor: Pavel Ryšlink - 
30. července 2026
05:00

Plné emocí, smutku a slz bylo včera v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm poslední rozloučení s dívkou (†14). Minulou středu tragicky zahynula na letním táboře.

Právě tábory všestranná slečna, která se věnovala atletice, hudbě či koním, milovala nade vše. Na nich pak nejvíc noční hry. „A právě při noční hře si ji Pán Bůh povolal k sobě,“ uvedla při posledním rozloučení smuteční řečnice.

Spolužáci dívku označili za sluníčko. „Poprvé jsme se potkaly ve schole. Na každého se usmívala. Když jsem ji slyšela zpívat, tak jsem viděla, že radost a štěstí naplňuje každý kousek místnosti. Pak jsme se potkávaly na táborech. Vždy se starala o všechny okolo a podporovala ty, kterým se nedařilo, něco se jim stalo, něco je bolelo nebo se cítili opuštěni,“ uvedla její nejlepší kamarádka.

Bolestný vzkaz spolužáků

„Je těžké najít slova, která by vyjádřila, jak moc nás její odchod zasáhl. Ještě nedávno jsme spolu seděli ve třídě, smáli se, učili se a plánovali další společné dny. Nikdo z nás si nedokázal představit, že přijde chvíle, kdy se budeme muset rozloučit. V našich srdcích navždy zůstane jako usměvavá, laskavá a jedinečná dívka, která byla neodmyslitelnou součástí naší školy. Každý společně prožitý okamžik se pro nás stal vzácnou vzpomínkou. Děkujeme Ti za vše, čím jsi obohatila naše životy. Budeš nám moc chybět a nikdy na Tebe nezapomeneme. Zůstaneš navždy v našich vzpomínkách i v našich srdcích,“ stojí na stránkách školy, kam dívka chodila. Pod textem jsou podepsaní učitelé i spolužáci.

Noční tragédie

Čtyřčlenná skupina cestovala dle informací Blesku ze stanoviště na stanoviště při plnění táborové noční hry na letním táboře v Životicích u Nového Jičína. Před vůz měla nečekaně skočit srna, auto ve smyku skončilo s mladou osádkou rozmlácené v příkopu. „Řidička ve večerní době řídila vozidlo i s osádkou, jelikož zařizovala aktivity související s převozem z místa na druhé místo,“ komentovala zvěsti svědků policejní komisařka Eva Michalíková. Nevylučuje však ani další vyšetřovací verze, policisté se případem zabývají.

Témata:
havárietáborrožnov pod radhoštěmsmrtelná nehodaBrušperknehodaŽivotice u Nového Jičína
Pavel Ryšlink
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