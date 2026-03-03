Hnána touhou po domově šla za deště, ve větru i za hustého sněžení. Nakonec ji našli zesláblou strážníci v Zábřehu mezi kolejemi. „Úřednice z odboru životního prostředí pak vypátrala původní majitele,“ prozradila mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová a dodala:
„Shledání s původní majitelkou nenechalo jedno oko suché. Bambule k ní letěla jako splašená, radostí bečela, bylo to opravdu hrozně dojemné.“
Navždy v rodné ohradě
Nezlomná vůle vrátit se do rodné ohrady, podaný fyzický výkon a věrnost byly odměněny. Původní majitelka ji vyplatila a Bambuli si navždy nechá.
Příběh připomíná ten ze slavné knižní předlohy i filmu, kde se fenka dlouhosrsté kolie Lassie vracela přes Skotsko do Anglie za svým páníčkem, dvanáctiletým klukem.
Skvělý orientační smysl
Podle odborné literatury mají ovce překvapivě dobrý orientační smysl a prostorovou paměť, které využívají k navigaci při hledání potravy a návratu do známých míst.
Britský výzkum ukázal, že jsou tak trochu podobné lidem. Ve stádu se chovají jako tupá zvířata, ale jako jednotlivci jsou velmi inteligentní. Při testech zvládly i věci, které byly problémem pro mnoho primátů.
VIDEO: Chcete dát smysluplný dárek? Zkuste virtuální adopci hospodářských zvířat.
Chcete dát smysluplný dárek? Zkuste virtuální adopci hospodářských zvířat