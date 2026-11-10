Šílenec se hnal ve směru ze Znojma na Jihlavu. „V místě s nepřehledným horizontem předjížděl přes zákazovou značku a plnou čáru, tedy v úseku, kde je předjíždění zakázáno,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Jde o místo, kde před několika roky za podobných okolností zemřelo pět lidí!

Hazard v přímém přenosu zaznamenala palubní kamera jednoho z předjížděných vozů. „Je toto normální, je toto normální?,“ opakoval nevěřícně jeho řidič. Záznam předal policii, která „závodníka“ vypátrala.

Při následném jednání svou chybu uznal a policisté jeho přestupek vyřešili příkazem na místě,“ dodal mluvčí.

Při páteční ranní nehodě u Bučovic zemřela řidička osobáku.
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Jihomoravští policisté se na podobný prohřešek stále více zaměřují, využívají také drony.„Jen v letošním roce v Jihomoravském kraji s jejich pomocí odhalili již 137 případů nebezpečného předjíždění. Všem řidičům připomínáme, že několik ušetřených sekund nikdy nestojí za zmařené lidské životy,“ zdůraznil policista.

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Hazardér předjížděl na Znojemsku přes plnou čáru a pod horizontem (10. 11. 2026)
Zdroj: Policie ČR