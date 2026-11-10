Šílenec se hnal ve směru ze Znojma na Jihlavu. „V místě s nepřehledným horizontem předjížděl přes zákazovou značku a plnou čáru, tedy v úseku, kde je předjíždění zakázáno,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Jde o místo, kde před několika roky za podobných okolností zemřelo pět lidí!
Hazard v přímém přenosu zaznamenala palubní kamera jednoho z předjížděných vozů. „Je toto normální, je toto normální?,“ opakoval nevěřícně jeho řidič. Záznam předal policii, která „závodníka“ vypátrala.
„Při následném jednání svou chybu uznal a policisté jeho přestupek vyřešili příkazem na místě,“ dodal mluvčí.