Na 232. kilometru havaroval Fiat Multipla a po nárazu do svodidel zůstal stát v levém pruhu. „Následně zde bourala další dvě auta, nehody se ale naštěstí obešly bez zranění,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Jenže vzápětí napálila do svodidel Škoda Fabia, kterou navíc o fous minulo bílé SUV.  Aby toho nebylo málo, zamotal se do nepřehledné situace ještě černý mercedes.

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„Uzavřete kompletně dálnici, povolejte policii. Auta jsou nekontrolovatelná, uzavřít dálnici,“ hlásil naléhavě do vysílačky jeden z hasičů. Až po uzavírce se podařilo situaci uklidnit.  

„Hasiči musí čelit různým nástrahám. V interních předpisech evidujeme více než 20 typů nebezpečí, se kterými se mohou u zásahů setkat. Jedním z nich je nebezpečí na pozemních komunikacích. To si na vlastní kůži vyzkoušeli hasiči na Vyškovsku, když zasahovali u série dopravních nehod na namrzlé dálnici D1,“ doplnil komentář na sociální síti dramatický zásah.

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Video hasičů z nedělní hromadné bouračky na D1 (8. 11. 2026)
Zdroj: HZS Jihomoravského kraje