Na 232. kilometru havaroval Fiat Multipla a po nárazu do svodidel zůstal stát v levém pruhu. „Následně zde bourala další dvě auta, nehody se ale naštěstí obešly bez zranění,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Jenže vzápětí napálila do svodidel Škoda Fabia, kterou navíc o fous minulo bílé SUV. Aby toho nebylo málo, zamotal se do nepřehledné situace ještě černý mercedes.
„Hasiči musí čelit různým nástrahám. V interních předpisech evidujeme více než 20 typů nebezpečí, se kterými se mohou u zásahů setkat. Jedním z nich je nebezpečí na pozemních komunikacích. To si na vlastní kůži vyzkoušeli hasiči na Vyškovsku, když zasahovali u série dopravních nehod na namrzlé dálnici D1,“ doplnil komentář na sociální síti dramatický zásah.