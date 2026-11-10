Slovenští hrdinové z Krakova: Linda a Mário oživovali oběť střelce
Při sobotní střelbě v polském Krakově prokázali odvahu dva mladí Slováci. Studentka medicíny a její přítel, voják, se místo hledání bezpečného úkrytu rozhodli pomáhat zraněným. Jednu z postřelených žen resuscitovali až do příjezdu záchranářů. O jejich činu promluvila průvodkyně Miriam Považanová, s jejímž zájezdem do Polska přijeli.
Linda s Máriem vyrazili v sobotu 7. listopadu na jednodenní zájezd do Krakova a Osvětimi. Odpoledne trávili v restauraci s prosklenou terasou nedaleko Mariánského kostela na Hlavním náměstí. Právě tam krátce po třetí hodině začal ozbrojený útočník střílet na kolemjdoucí.
Dvojice viděla, co se venku děje, a rozhodla se pomoci. Studentka medicíny vyběhla na náměstí a požádala policisty, zda by se s přítelem mohli zapojit do záchrany zraněných. Policisté jim to dovolili a oba se pustili do resuscitace postřelené ženy. V oživování pokračovali až do příjezdu sanitky, jejíž posádka si zraněnou převzala do péče. Její další osud zatím není znám.
Rozchod turistům pomohl uniknout
Zatímco Linda s Máriem pomáhali zraněné, průvodkyně Miriam Považanová se snažila dostat do bezpečí ostatní účastníky zájezdu. Skupině dala ve 14:45 rozchod na Hlavním náměstí. Kvůli chladnému počasí většina turistů zamířila do restaurací. Někteří se však stále pohybovali v historické tržnici Sukiennice, kde útočník začal střílet.
Sama Považanová byla v tu chvíli v nedaleké čokoládovně v Grodzké ulici. Po vypuknutí střelby se snažila spojit s účastníky zájezdu a zajistit jejich bezpečný návrat k autobusu. Všichni se nakonec v pořádku dostali domů.
Podle průvodkyně sehrálo důležitou roli právě rozhodnutí ukončit společnou prohlídku o něco dříve. V rozhovoru pro slovenský server Aktuality.sk přiznala, že teprve po návratu domů si naplno uvědomila vážnost celé situace i odvahu mladého páru.
V neděli se proto rozhodla o činu Lindy a Mária napsat na facebooku. Oběma veřejně poděkovala a ocenila jejich pohotovost i ochotu pomáhat navzdory nebezpečí. „Vaše odvaha, pohotovost a ochota pomoci jsou důkazem, že skutečné hrdinství nepotřebuje velká slova. Někdy má jednoduše podobu dvou mladých lidí, kteří se v té nejtěžší chvíli rozhodnou pomoci druhým,“ uvedla Považanová. „Včerejšek nám připomněl, že cestování není jen o krásných místech, památkách a zážitcích. Je i o lidech. Na tento den nikdy nezapomeneme,“ doplnila. V příspěvku zároveň vyjádřila naději, že žena, jíž dvojice poskytovala první pomoc, svůj boj o život vyhrála.
Střelec před útokem zavraždil vlastní rodinu
Za sobotním útokem stál Michał O. (†24) z polského města Ostrowiec Świętokrzyski. Krátce po 15. hodině vjel autem na Hlavní náměstí a začal střílet na náhodné kolemjdoucí. Poté pokračoval ulicemi města a během útěku střílel také na tramvaj a policisty. Jeho řádění ukončila až policejní hlídka. Při přestřelce utrpěl vážná zranění a v pondělí ráno v nemocnici zemřel.
Při útoku zahynulo šest lidí, dalších patnáct utrpělo zranění. Polští vyšetřovatelé navíc zjistili, že střelec měl ještě před útokem zavraždit vlastní rodiče a sestru. Jejich těla objevili policisté v rodinném bytě v Ostrowci Świętokrzyském. Na místě zajistili také sedm střelných zbraní. Zbrojní povolení měl útočník od letošního ledna.
Polská prokuratura případ vyšetřuje jako teroristický čin. Motiv střelce zatím není znám. Vyšetřovatelé také prověřují, zda mu s přípravou nebo provedením útoku někdo nepomáhal.
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