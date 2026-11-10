Doručovací služba Balíkovna od České pošty udělala krok, o kterém se v zákulisí logistiky dlouho spekulovalo, ale v praxi ho čekal málokdo.
Nečekané spojení rivalů před svátky
Svým zákazníkům otevírá přístup k infrastruktuře, kterou doposud vnímali jako výsostné území úplně jiné značky. Balíčky odeslané přes Balíkovnu si totiž lidé nově mohou vyzvednout přímo v síti samoobslužných schránek Z-BOX od Zásilkovny.
Konec front a vyzvednutí klidně o půlnoci
Tento krok přichází v klíčovém okamžiku – v listopadu, kdy e-shopy začínají praskat ve švech a kapacita běžných výdejních míst bývá na hraně. Pro lidi to znamená jediné: dramatický nárůst míst, kde si mohou svůj balík převzít kdykoliv, 24 hodin denně bez čekání ve frontách.
Jak to funguje při nákupu v e-shopu?
Pro běžného zákazníka se celý proces výrazně zjednodušuje, aniž by musel cokoliv složitě nastavovat nebo instalovat další aplikace.
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Výběr dopravce: Při dokončování objednávky v e-shopu zvolíte jako dopravce Balíkovnu.
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Zobrazení na mapě: Ve výběru výdejních míst se nově objeví nejen pošty a partnerská místa Balíkovny, ale rovnou i Z-BOXy.
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Doručení bez starostí: Zvolíte nejbližší schránku u svého domu nebo cestou z práce a balíček tam dorazí stejně spolehlivě jako na běžnou pobočku.
Síť Balíkovny překonává hranici 16 tisíc míst
Nová spolupráce posouvá celkový počet výdejních bodů Balíkovny na více než 16 200 míst po celé České republice, což z ní dělá jednu z nejdostupnějších doručovacích sítí na tuzemském trhu.
Z-BOXy jako otevřená schránka pro celý trh
Samoobslužné Z-BOXy se postupně mění v univerzální sdílenou infrastrukturu, která neslouží jen jediné značce. V Česku jich v současnosti funguje bezmála 6 800 s kapacitou 700 tisíc schránek, což představuje největší vlastní síť boxů v zemi.
Do schránek doručuje už pět různých dopravců
Balíkovna se stává v pořadí pátým dopravcem, který do sítě Z-BOXů doručuje – zařadila se po bok samotné Zásilkovny, DPD, DHL Express a PJ Expedis. Celý systém navíc využívá inteligentní řízení kapacit, kdy si dopravci schránky rezervují s předstihem, aby nedocházelo k přetížení a zpoždění zásilek ani během předvánoční špičky.
Úleva pro ucpaná města i životní prostředí
Kromě maximálního pohodlí pro zákazníky má sdílená síť přímý pozitivní dopad na dopravu v ulicích. Namísto desítek dodávek kličkujících obytnými čtvrtěmi stačí jediná zastávka kurýra, který do boxu vyloží desítky balíků najednou. Příjemci si pak pro zásilku ve většině případů dojdou pohodlně pěšky, protože boxy dnes stojí doslova na každém rohu.