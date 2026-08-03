Majitel na nic nečekal a vzburcoval přes linku 156 strážníky. Před jejich příjezdem ještě musel sledovat, jak se nezvaný plavec snaží dostat do jeho obydlí.
„Mladík vylezl z vody a stále téměř nahý kopal do prosklených dveří a snažil se dostat do domu. U toho prý rozbil skleněnou tabuli a pořezal se na noze,“ popsal hrotící se situaci mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Hlídce majitel na dálku otevřel vrata do dvora a ta nezvané návštěvě vodní kratochvíle ukončila. Vyklubal se z ní notně opilý mladík (20), který nadýchal přes dvě promile.
„Byl zmatený a svoje chování neuměl smysluplně vysvětlit. Předali ho jako podezřelého z trestného činu, a protože skutečně mírně krvácel, přivolali k ošetření zdravotníky, “ shrnul mluvčí.
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