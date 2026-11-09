Uprchlý vězeň se žloutenkou řádil v Jablonci: Strážníka obvinil ze smrti dcery
Útěk vězně z Liberce ukončili strážníci v Jablonci nad Nisou. Po několika dnech na svobodě na sebe upozornil agresivním chováním. Popelnicí poškodil zaparkované auto, udeřil jednoho z přítomných mužů a strážníka obvinil ze smrti své dcery. Při zadržení navíc vyšlo najevo, že trpí infekční žloutenkou.
Muž (39) v neděli 1. listopadu svévolně opustil nestřežené pracoviště v ulici České Mládeže v Liberci. Do věznice se už nevrátil a policisté po něm vyhlásili celostátní pátrání. Několik dní se mu dařilo unikat, než na sebe upozornil v sousedním městě.
Ve čtvrtek 5. listopadu v noci začali lidé na tísňovou linku hlásit agresivního muže v Jablonci nad Nisou. Na ulici křičel a házel předměty po zaparkovaných autech. Díky upozornění jedné ze svědkyň se podařilo na místo nasměrovat městský kamerový systém. Ten zachytil okamžik, kdy výtržník mrštil popelnicí proti zaparkovanému vozu.
Strážníka obvinil ze smrti dcery
Když dorazily dvě hlídky městské policie, muž se stále choval agresivně. Jednoho ze zasahujících strážníků dokonce obvinil ze smrti své dcery. Po výzvě, aby se uklidnil a opřel o služební automobil, však uposlechl a nechal se prohledat. Žádnou zbraň u něj hlídka nenašla.
Strážníkům navíc připadal povědomý. Svým vzhledem připomínal vězně, po němž policie několik dní pátrala. Následná kontrola totožnosti jejich podezření potvrdila.
„Na základě této skutečnosti policisté muže ve 23 hodin zadrželi, převezli na služebnu a po nezbytných úkonech ho eskortovali do Vazební věznice v Liberci,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Trpí infekční žloutenkou
Při kontrole vyšla najevo ještě jedna závažná skutečnost. Zadržený vězeň trpí infekční žloutenkou. Strážníci o tom okamžitě informovali všechny zasahující hlídky městské i státní policie.
Informaci zveřejnilo město Jablonec nad Nisou na svých oficiálních stránkách. Konkrétní typ onemocnění však neuvedlo.
Za útěk mu hrozí až pět let
Během nočního řádění vězeň poškodil zaparkovaný Hyundai Kona. Na auto totiž hodil popelnici. Navíc udeřil dlaní do obličeje muže, jenž ho na místě konfrontoval. Napadený naštěstí neutrpěl žádné zranění. Výši škody na vozidle policisté stále zjišťují.
Výtržnosti zatím posuzují jako přestupek, nevylučují však změnu právní kvalifikace. Samotným útěkem se zabývají liberečtí kriminalisté. Ti již zahájili úkony trestního řízení pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za tento čin hrozí uprchlíkovi až pět let vězení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.