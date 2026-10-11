Desítky policistů pátraly po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, ale zatím bezvýsledně. „Podařilo se získat kamerový záznam, na kterém je útočník zachycen. Mělo by se jednat o muže mladšího věku, hubené postavy. Muž hovořil česky bez přízvuku. Jel na horském kole zeleno černé barvy, na hlavě měl helmu patrně šedivé barvy s kšiltem a přes obličej měl modrý sportovní nákrčník,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Cyklista měl na sobě světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modro černou bundu s kapucí a na zádech černo červený batoh.
„Kriminalisté nyní případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví,“ dodala Mifková.
Pokud muže na fotografiích z kamerového záznamu poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by pomohly ke ztotožnění tohoto muže, případně jste byli svědky napadení ženy u Boleveckého rybníka, kontaktujte, prosím, policisty na lince 158.
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