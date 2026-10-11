Desítky policistů pátraly po pachateli, který z místa činu ujel na jízdním kole, ale zatím bezvýsledně. „Podařilo se získat kamerový záznam, na kterém je útočník zachycen. Mělo by se jednat o muže mladšího věku, hubené postavy. Muž hovořil česky bez přízvuku. Jel na horském kole zeleno černé barvy, na hlavě měl helmu patrně šedivé barvy s kšiltem a přes obličej měl modrý sportovní nákrčník,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Cyklista měl na sobě světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modro černou bundu s kapucí a na zádech černo červený batoh.

Ilustrační foto
Krimi Šok v Jablonci: Dívka pobodala ostrahu obchodu! Svědek popsal zabodnutý nůž

„Kriminalisté nyní případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví,“ dodala Mifková.

Pokud muže na fotografiích z kamerového záznamu poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by pomohly ke ztotožnění tohoto muže, případně jste byli svědky napadení ženy u Boleveckého rybníka, kontaktujte, prosím, policisty na lince 158.

VIDEO: Policejní auto spadlo v Praze do Vltavy, přerazilo zábradlí u Hlávkova mostu. (10. 10. 2026)

Video se připravuje ...
Policejní auto spadlo v Praze do Vltavy, přerazilo zábradlí u Hlávkova mostu. (10. 10. 2026)
Zdroj: David Malík

Fotogalerie
3 fotografie
Policie z Plzně hledá cyklistu, kterého podezřívá, že pobodal ženu (39) u Boleveckého rybníka.
Policie z Plzně hledá cyklistu, kterého podezřívá, že pobodal ženu (39) u Boleveckého rybníka.
Autor: PČR