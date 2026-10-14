„Sedmnáctiletý mladík, který byl dnes (v úterý, pozn. red.) obviněn z provinění vraždy ve stadiu pokusu, si měl vybrat poškozenou zcela náhodně,“ uvedla mluvčí policie Pavla Burešová. K motivu se nevyjádřila.
Policisté pro něj budou žádat vazbu a dodali, že nejde o cizince.
Událost se stala v sobotu kolem 13. hodiny u Velkého Boleveckého rybníka. Žena se tam vydala běhat. Neznámý muž ji zezadu napadl a ujel na kole.
„Nožem způsobil bodnou ránu v oblasti zad. Na místo jako první přijeli policisté, kteří ženě poskytli první pomoc a poté ji předali do péče zdravotníků. Se zraněním byla žena převezena do nemocnice,“ uvedla o víkendu policejní mluvčí. Mluvčí záchranné služby Luboš Bouček řekl, že ženu převezla sanitka při vědomí a ve stabilizovaném stavu.
Po cyklistovi okamžitě začali policisté pátrat. Podařílo se jim získat kamerový záznam, na kterém byl útočník zachycen. S žádostí o pomoc se kriminalisté obrátili na veřejnost.
V neděli večer oznámili, že muže zadržela zásahová jednotka. Původně kriminalisté případ prověřovali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, později případ překvalifikovali na pokus o vraždu.