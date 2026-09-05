Agresivní gang puberťáků na Olomoucku: Oběti rozmlátili obličej!
Gang agresivních „vejrostků“ děsí Olomoucko. Jezdí po místních obcích, kde se koná zábava, vybere si osamoceného mladíka a toho zbijí. Jedna z obětí leží v nemocnici s těžce rozbitým obličejem.
K útokům mělo dojít už v Náměšti na Hané či ve Slatinicích, v Drahanovicích, Seničce či Luběnicích. „Děje se to tady běžně. Skupina starších kluků, kteří nejsou místní, objíždí vesnické zábavy, vyberou si nějakého osamoceného kluka a dají mu nakládačku. U nás k podobnému případu došlo 15. srpna při hodové zábavě a vím i o dalších útocích v jiných obcích,“ uvedl starosta Slatinic Ondřej Mikmeka.
Jeden z napadených je hospitalizovaný v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Případy vyšetřuje policie.
„Evidujeme tři případy napadení a provádíme veškeré úkony ke zjištění pachatele nebo pachatelů. Vzhledem k okolnostem případu a v jednom případě i věku poškozeného se v tuto chvíli nebudeme blíže vyjadřovat," řekl mluvčí policie Jaroslav Herzán.
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