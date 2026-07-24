Jeden z mladíků je influencer, který rád provokuje. Natočil i dva kluky, kteří seděli u Pivnice Osaka. „Netoč mě, p*čo!“ rozčiluje se snímaný mladík. „Uvidíte, jací budete chlapi za chvíli, vy zm*di!,“ varuje mladíky a vyráží pro mstitele, svého tátu.
Jeho otec (35) dorazil s baseballkou v ruce a vyzývá trojici (19, 20 a 23), aby video vymazala. „Poprosil jsem tě slušně, ať to video stáhneš,“ říká. „Zahoď to!“ nabádá otce na oplátku k odhození pálky mladík. „Jo? Vy jste tři a já sám,“ opáčí otec a vlepí mu facku. V tu chvíli se strhla mela!
Mladíci totiž okamžitě vytáhli teleskopy. Došlo i na střelbu plynovou pistolí, která na místo přilákala i skupinku dalších bijců, kteří podporovali naštvaného otce.
S autory videa se poprali, bili je i kopali ležící na zemi. Napadený mladík (23) nato tasil nůž, jímž jednoho útočníka (38) pořezal! Skončil v krvi a záchranka ho z Ruské ulice odvezla do nemocnice. To už rozháněla rozkurážené agresory přivolaná policie.
„Naši kriminalisté z Ostravy-Vítkovic vyhodnotili důkazy shromážděné v průběhu přípravného řízení, které prokazatelně do sebe zapadají a zahájili trestní stíhání sedmi osob (18 až 38) z výtržnictví,“ uvedla policistka Eva Michalíková. Video, kvůli kterému celá potyčka vznikla, mladík ze sociální sítě přesto nesmazal.