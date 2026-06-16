Školák šel jednoho říjnového dne loňského roku ven. Domů se ale vrátil zbitý, otřesený a vyděšený. V Ostravě-Hrabůvce si na něj vyšlápla parta šesti mladistvých. Zavlekli ho ke schodům obchodního domu a začalo peklo.
Pěsti do obličeje, kopance do břicha, rány do hlavy. Někteří bili. Jiní se smáli. Další si vše natáčeli na mobil. Video pak bez studu kolovalo po sociálních sítích.
Nešlo o loupež, jen o zábavu. O adrenalin. O frajeřinu. Nic mu nevzali. Chlapec nakonec dokázal utéct. Skončil ale s otřesem mozku, bolestmi a psychickým šokem. „Dva měsíce nechodil do školy. Bál se vyjít ven,“ řekla tehdy jeho maminka televizi CNN Prima News.
Na stíhání jsou mladí
Policie zná všechny útočníky, ale problém je věk. Trestně odpovědný je jen ten jeden, patnáctiletý. Zbylí jsou podle zákona příliš mladí. Rodina oběti zuří a ptá se, na co stát čeká, až někoho zabijí?
„V minulých dnech kriminalisté zahájili trestní stíhání mladistvé osoby, přičemž ji obvinili ze spáchání provinění vydírání, výtržnictví a loupeže. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.
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Další mladíci, kteří se měli spolupodílet při napadení nezletilého chlapce, byli mladší 15 let. „Tudíž nejsou trestně odpovědni a z důvodu věku nedošlo k zahájení trestního stíhání. Avšak kriminalisté úzce spolupracují jak s rodinnými zástupci, tak s OSPODem,“ dodala policistka.