Nadějný horolezec Robert (†23) zemřel při pádu 150 metrů: Nepoužil helmu ani lano?!
Tragická smrt potkala před pár dny mladého horolezce Róberta (†23), který při scházení Pyšného Štítu ve Vysokých Tatrách spadl z výšky 150 metrů. Měl s sebou všechnu potřebnou výbavu včetně helmy a lana… nic z toho ale nepoužil. Truchlí nejbližší, ale i potápěči, mezi které patřil.
V pátek 18. září došlo na Pyšném Štítu ve Vysokých Tatrách k tragickému pádu mladého horolezce Róberta S. Na slovenské hoře vysoké více než 2 600 m. n. m. ho při túře s kamarádem potkal tragický osud. Během sestupu spadl z výšky 150 metrů. Na výpravu s sebou vzal helmu i lana, ani jedno z toho ale nepoužil.
Po pádu ho kamarád neviděl ani neslyšel, a tak neprodleně zavolal horskou službu, která na místo dorazila za pomoci Vrtulníkové záchranné zdravotní služby. „Dva záchranáři byli za pomoci navijáku vysazení na místě neštěstí a vrtulník se vrátil na heliport pro dalšího záchranáře a lékaře,“ popsala slovenská Horská záchranná služba. „Bohužel, muž po pádu utrpěl zranění neslučitelná se životem a lékař mohl pouze konstatovat smrt,“ doplnila.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že náš milovaný syn, bratr a vnuk nás navždy opustil,“ vzkázala rodina. Ve středu 23. září proběhlo poslední loučení s nadějným sportovcem v Domě smutku v Prešově.
S Róbertem se loučilo i oddělení potápěčů, ve kterém v minulosti absolvoval kurz. „Kdo si pamatuje Róberta, byl naším potápěčem a členem klubu… věnujte mu tichou vzpomínku,“ sdělil šéf potápěčů, Marek Kanaš.
„Potápěli jsme se spolu ve slovenských i polských vodách. Naše poslední společná akce byla rozlučka s létem na přelomu srpna a září v polském Tarnobřehu. Navařili jsme guláš a dělali denní i noční ponory. Kdo by si tehdy pomyslel, že se vidíme naposledy… Robo byl mladý, rozvíjející se talent jak v lezení, tak v potápění. Jeho smrt je obrovskou tragédií. Bude nám chybět,“ popsal Kanaš pro deník Nový Čas.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.