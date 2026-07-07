Školák Adam (†14) zemřel u táboráku: Pitva odhalila děsivá zranění

Adam zemřel u tradičního táboráku.
Adam zemřel u tradičního táboráku.
Adam zemřel u tradičního táboráku.
Adamova smrt zůstává záhadou.
Adam zemřel u tradičního táboráku.
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. července 2026
08:25

Osmák Adam odešel na tradiční pálení vatry v obci Lednické Rovne na Slovensku. Domů už se ale nevrátil. Podle pitvy utrpěl devastující poranění břicha. Okolnosti jeho smrti však zůstávají záhadou. Policie případ dál vyšetřuje. Tragédie zasáhla nejen rodinu, ale i školu, která kvůli jeho úmrtí zrušila slavnostní ukončení školního roku.

Na prázdniny se těšil jako každý jiný kluk. Místo letních radovánek ale přišla nepředstavitelná tragédie. V obci Lednické Rovne na Slovensku odešel Adam (†14) na tradiční táborák jen několik desítek metrů od domu své babičky, kde měl přespat. Tam už se ale nikdy nevrátil.

Devastující zranění

To, co se během osudné noci stalo, zůstává i několik dní po tragédii záhadou. Podle rodičů pitva odhalila devastující poranění břišní dutiny včetně utržených jater. Jak k tak vážným zraněním došlo, však zatím nikdo nedokáže vysvětlit.

„Byl tam s kamarády i dospělými. Nechápeme, co se mohlo stát. Adam nikdy nepil alkohol, nebyl problémový a vždy se choval zodpovědně,“ cituje zdrcené rodiče deník Nový čas. Chlapec se prý před příjezdem záchranářů dusil vlastní krví a lidé na místě se mu snažili poskytovat první pomoc. Druhý den ráno přišla krutá zpráva. Policisté zazvonili u dveří a rodičům oznámili, že jejich milovaný syn je po smrti. Od té chvíle jim víří v hlavě jen jediná otázka. Co se osudné noci stalo?

Smutek ve škole

Obrovský smutek zavládl také ve škole, kam Adam chodil. Do konce školního roku mu zbývaly pouhé dva dny a vysvědčení, na které se těšil, už nikdy nedostal. Vedení školy kvůli tragédii zrušilo slavnostní ukončení školního roku, žáci si převzali vysvědčení pouze ve třídách a k dispozici jim byli psychologové.

„Byl to slušný, šikovný a bezproblémový kluk. Jeho smrt je pro nás obrovskou ranou a zároveň velkou záhadou,“ uvedla ředitelka školy. S bolestnou ztrátou se vyrovnává i Adamova babička. Ve svém dojemném vzkazu napsala, že byl milovaným vnukem a rodina stále čeká na odpověď, co se během osudné noci odehrálo. Případ nadále vyšetřuje policie. Kvůli citlivosti případu i probíhajícím úkonům zatím nezveřejnila žádné další informace.

Adam zemřel u tradičního táboráku.
Adam zemřel u tradičního táboráku.
Adam zemřel u tradičního táboráku.
Adamova smrt zůstává záhadou.
Adam zemřel u tradičního táboráku.

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Chlapce (†5) přejel pracovní stroj. Otec ho posadil do radlice, z níž dítě vypadlo přímo pod kola.
Zdroj: TV JOJ

Témata:
oheňvysvědčenípitvasmrt dítětetáborákvnitřní krvácenívatraSlovenskosmrtškolní roktáborový oheňzranění
Andrea Vídeňská
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