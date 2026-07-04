Aligátor Brittany utrhl ruce: Vykrvácela cestou do nemocnice! Kamarádka popsala chvíle hrůzy

Brittany zemřela po útoku aligátora.
Brittany zemřela po útoku aligátora.
Brittany s nejlepší kamarádkou Jayden
Brittany před útokem aligátora
Brittany s nejlepší kamarádkou Jayden
Autor: Nicole Kučerová - 
4. července 2026
05:00

Na Floridě potkalo skupinku kamarádů neštěstí, na které nejspíše do konce života nezapomenou. Při koupání v mělké řece Brittany napadl aligátor. Utrhl jí ruce a nechal ji napospas osudu. Po převozu do nemocnice zraněná žena vykrvácela. Kamarádka na sociálních sítích popsala poslední chvíle před incidentem. O aligátorovi vtipkovali!

Brittany (†31) si se svou nejlepší kamarádkou Jayden (30) a přítelem vyrazila k vodě. Mělo to být jedno z mnoha dobrodružství, na které budou všichni s radostí vzpomínat. Tentokrát se ale výlet zvrtnul a pozůstalí na něj nezapomenou z jiného důvodu.

Během koupání v mělké vodě skupinka zahlédla na hladině bublinky. Přítel Brittany začal vtipkovat, že to je určitě jeden z aligátorů, kteří v dané oblasti žijí, a šel situaci prověřit. Nakonec ale žádné nebezpečí neobjevil. Bylo to přitom jen pár chvil před katastrofou.

Během okamžiku na Brittany zaútočil aligátor. Přítel ani kamarádka ji ze sevření obrovského plaza nedokázali vymanit. Když bestie konečně utekla, zůstala zraněná žena ležet ve vodě a krvi. Jedna ruka jí chyběla úplně, druhá visela na vlásku.

Svědci okamžitě zavolali pomoc. „Pospěšte si, ztrácí hodně krve,“ volali na operátorku a snažili se krvácení zastavit, uvedlo zpravodajství NDTV. Krátce po převozu do nemocnice Brittany zraněním podlehla. Byla to chvíle, kdy Jayden přišla o nejlepší kamarádku. Okamžiky těsně před i po útoku sdílela na sociálních sítích.

„Trvalo to nekonečně dlouho, a přitom to bylo jenom 12 minut. Dvanáct dlouhých minut, kdy se moje nejlepší kamarádka snažila přežít a být ten nejsilnější člověk na světě. Když konečně přijeli a odvezli ji, zemřela na ztrátu krve…“ vylíčila Jayden. „Měla krásnou a nezapomenutelnou duši a v každém zanechala obrovskou stopu. Ať Bůh spasí její duši, byla skvělá,“ ukončila.

Podle popisu aligátor měřil necelé čtyři metry. Za poslední týden byly v dané oblasti nahlášeny celkem tři útoky, informoval server Live5News. Po incidentu profesionálové odchytili dva aligátory odpovídající popisu a nechali je utratit.

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Bosý neohroženec zkrotil aligátora přímo na dálnici: Video šokuje internet.
Zdroj: Jacksonville Sheriff's Office
Brittany zemřela po útoku aligátora.
Brittany zemřela po útoku aligátora.
Brittany s nejlepší kamarádkou Jayden
Brittany před útokem aligátora
Brittany s nejlepší kamarádkou Jayden

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Nicole Kučerová
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zelvik22 ( 4. července 2026 06:25 )

Tak blbka leze do vod kde jsou aligatori a za to je pak utrati. Aligator nic spatneho neudelal, byl doma

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