Mladý muž zakopl o větev a poranil se o pažbu samopalu. Na obvazišti jej vyšetřovala Lenka Š. (62) za přítomnosti své podřízené Simony B. (34). Podle posudků vyšetřující zdravotnice pochybila, když pacienta vyšetřila jen zběžně a jeho stav podcenila.
„Věc nekonzultovala s lékařem, nezměřila hladinu kyslíku v krvi ani nepodala léky proti možnému otoku,“ uvedl žalobce Radek Hůlka. Obě ženy obvinil z usmrcení z nedbalosti. Ženy se hájily, že měl mladík jen odřeninu na krku a dožadoval se návratu ke své jednotce. Nakonec ho poslali na ubytovnu s tím, že v případě bolestí se má opět ohlásit. Hodinu poté zkolaboval.
Zdravotnice: Nepochybila jsem!
„Já jej vyšetřila všemi možnými způsoby, které jsem považovala za potřebné – ohmatání, předklon, záklon, pohled do krku. Myslím, že jsem v tomto případě nic neopomněla. Na krku měl pouze malou odřeninu, jako by se poškrábal. Tu jsme mu ošetřili,“ hájila se u soudu Lenka Š.
Žalobce Radek Hůlka k případu úmrtí studenta při vojenském cvičení TV Blesk Zdeněk Matyáš
Simona B. měla pro změnu pochybit, když nerozporovala transport zraněného vojenským sanitním vozem. „Operátorkou záchranné služby byla upozorněna, že se pacient nesmí takto převážet, pokud byla zahájena resuscitace, a že je potřeba ho odvézt vozem záchranné služby,“ řekl žalobce.
Soud na základě znaleckých posudků zdravotnicím také vyčetl, že sáhli k převozu mladíka vojenským autem a přerušili tak jeho oživování, přestože jim to operátorka záchranky zakázala. „Přerušení oživování mělo fatální následky,“ řekl soudce Karel Menšík. Zmatky provázely i předání zraněného do sanitního vozu, který nemohl vojenský areál se zraněným najít.
Lence Š. soud vyměřil za usmrcení z nedbalosti 30 měsíců, Simoně B. 16 měsíců vězení, oběma s tříletou podmínkou. Rozsudek není pravomocný.