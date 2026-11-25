K nehodě došlo krátce po půl osmé ráno. „Řidič kamionu tam zřejmě kvůli zdravotní indispozici nezvládl řízení, prorazil svodidla a přejel do protisměrného jízdního pásu. Šoférovi začali pomáhat svědci dopravní nehody,“ uvedli policisté na svém webu a připojili video, které zachycuje boj o život šoféra.
Duchapřítomní svědci zahájili okamžitě masáž srdce, záhy se připojila i policejní hlídka. Došlo i na použití, defibrilátor, který policistům doporučil jediný výboj.
„Po poskytnutém výboji došlo k obnovení srdeční akce a muže si převzali do další péče záchranáři. Díky společnému úsilí všech zasahujících dostal muž další šanci na život, nyní je hospitalizován v nemocničním zařízení,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
„Na místě nehody jsme zasahovali, pacienta jsme resuscitovali a po ošetření jsme jej převezli ve vážném stavu do nemocnice,“ doplnila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.